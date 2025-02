Juan Gestal: «La búsqueda de los pacientes asintomáticos se inició muy tarde»

El epidemiólogo gallego Juan Gestal se ha convertido en una de las figuras más mediáticas de su campo en los últimos meses. Consultado por multitud de medios en busca de voces autorizadas que analizaran la evolución de los contagios, esta semana ha vuelto ... a ser noticia tras firmar un manifiesto junto a otros colegas para pedir una investigación pormenorizada sobre la gestión sanitaria al inicio de la pandemia . Gestal considera también que los rebrotes forman ya parte de la segunda ola, al contrario que el director de Alertas Sanitarias .

¿Es optimista respecto a que sea atendida su petición?

Optimistas debemos ser siempre y a mí me gusta serlo, pero no percibo en el Gobierno capacidad de autocrítica, y desearía equivocarme. En cualquier caso, nosotros pidiendo una investigación hemos cumplido con nuestra responsabilidad para con la comunidad como profesionales de salud pública. Que se atienda o no la petición es ahora ya responsabilidad exclusiva del Gobierno. Nosotros estamos totalmente seguros de que realizar la auditoría que proponemos sería muy beneficioso para nuestro sistema sanitario y social y por tanto para todos los ciudadanos.

Alerta acerca de las carencias del sistema de vigilancia epidemiológica, ¿en qué le parece que necesita ser mejorado?

Nuestro Sistema de Vigilancia Epidemiológica necesita una reforma en profundidad en cuanto a su estructura y organización. Los servicios centrales de las CC.AA. han tenido más desarrollo, pero los periféricos se han quedado obsoletos y alejados de los servicios asistenciales. Ambos necesitan una reforma en profundidad que los doten tanto de personal como de recursos tecnológicos. Además, la estructura periférica tiene que integrarse con la asistencia sanitaria en las áreas de salud, sobre la base de unos Servicios de Medicina Preventiva bien coordinados con la Atención Primaria.

¿Qué otras cosas cree que son dignas de mejora de cara a la contención?

La medida más importante es la realización de muchos, muchos test para localizar y aislar al mayor número posible de asintomáticos en la comunidad y disminuir así las fuentes de infección. Durante toda la pandemia se ha ido por detrás de la enfermedad y se sigue yendo. Hay que adelantarse mediante la búsqueda de infectados asintomáticos en la población y no exclusivamente en los brotes. Es una medida coste-beneficio muy eficiente. La búsqueda de asintomáticos se inició muy tarde, una vez terminada la desescalada, cuando debiera haberse hecho, y se dijo, en el momento en que el pico de los contagios comenzaba a descender. Esto hubiera permitido la vuelta a la «nueva normalidad» con menos mayor seguridad al haber disminuido las fuentes de infección en la comunidad.

Muchos (también usted) se han terminado equivocando por una u otra razón en sus predicciones respecto a la incidencia del virus en el verano. ¿Será también el otoño mucho peor de lo que podamos imaginar o por el contrario la incidencia se mantendrá o incluso bajará al reforzarse la prevención tras lo visto y aprendido este verano?

No sé si me equivoqué en la predicción para el verano. Creo haber dicho que la humedad relativa alta no favorecía la transmisión de este virus, pero que eso influiría poco dado el elevado porcentaje de susceptibles –prácticamente toda la población– y que en verano, al estar más tiempo en espacios abiertos, la transmisión sería menor. Estamos viendo muchos rebrotes, que posiblemente sean ya la segunda ola, que no es igual que la primera al encontrarnos con un sistema sanitario más preparado, con una vigilancia epidemiológica alertada, capaz de detectar y confirmar rápidamente los casos leves y localizar a sus contactos, muchos de ellos asintomáticos, dificultando que se establezcan o cortando cadenas de transmisión comunitaria.

Pero estamos viendo la enfermedad tal cual es en cuanto su presentación en «clusters» (agrupamientos de casos) domiciliarios, en centros sanitarios, en lugares de trabajo y en lugares de ocio. Afecta menos a los ancianos y a las personas vulnerables al estar estas más protegidas. En cualquier caso hay que actuar rápido, como si estuviéramos en esa segunda ola, pues en el otoño las circunstancias ambientales cambiarán y la mayor permanencia en lugares cerrados facilitará una mayor transmisión. Debemos contar para entonces, yo diría que cuanto antes, con una vigilancia epidemiológica bien dotada, con un número de rastreadores suficiente y apoyo tecnológico con app en los móviles que les facilite la localización exhaustiva de los contactos, así como gran capacidad de realizar muchos, muchos, muchos test PCR. Cuantos más se hagan mejor nos irá.

¿Cómo prevé que sea el proceso de abastecimiento de dosis en España una vez haya vacunas?

Esta pregunta es difícil de contestar, lo que sí podemos decir es que no seremos los primeros, ni dispondremos de grandes cantidades de dosis en el primer momento. Por tanto, habrá que establecer unas prioridades en cuanto a quién vacunar. Parece que no hay duda de que en un primer momento deben ser los profesionales sanitarios y sociosanitarios y las personas más vulnerables tanto por las patologías de base que sufran y les hagan más susceptibles como por la mayor edad.

¿Llegará a estar toda la población española vacunada para finales del año que viene?

No. Sería magnífico que al menos lo estuvieran los grupos más vulnerables y los colectivos más expuestos profesionalmente.

¿Cuáles son sus estimaciones sobre la esperanza de vida del virus una vez pasados todos estos meses? ¿Permanecerá el virus con nosotros para siempre? ¿Será por el contrario erradicado? ¿Cuánto tardará en desaparecer por completo, si es que esto llega a suceder?

Esto es algo que nadie sabe. El SARS no volvió a circular, pero en el SARS el contagio no tenía lugar hasta que la enfermedad estaba bien establecida y los casos eran en su mayoría graves, lo que facilitaba su localización y la adopción de medidas de aislamiento, permitiendo cortar la circulación del virus. Pero en el caso de la covid-19 los contagios tienen lugar en su mayoría por casos asintomáticos o por casos leves al inicio de la clínica, que es el momento de máxima contagiosidad, lo que dificulta su localización y aislamiento.

¿Deberemos seguir aplicando las medidas de seguridad incluso una vez vacunados?

Si, habrá que seguir manteniendo las medidas de seguridad durante bastante tiempo, hasta que dejen de aparecer casos y hayamos conseguido que un porcentaje elevado de población, del 60-70%, sea inmune para garantizar así una inmunidad de rebaño que proteja a toda la comunidad.