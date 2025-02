Sonia salió del maltrato: «He dejado atrás la violencia. Mi trabajo me ha hecho libre como un pajarito»

¿Quién no ha soñado con encontrar un trabajo e independizarse ? Para algunas personas, como Sonia, que convivió 4 años con su maltratador , ese sueño tenía forma: quería estar en la caja de un supermercado. Pero no sabía hacer un currículum, ni conocía qué debía hacer en una entrevista de trabajo o qué debía no decir. Muchas personas que lean esto considerarán que Sonia debería haberlo aprendido o sabido antes, pero quien así opine desconocerá el mundo de oscuridad, hermetismo, silencio y reclusión al que se enfrenta una mujer maltratada como ella.

Lo cuenta ella misma. Sonia aparece en el vídeo que protagoniza la campaña de este año sobre la violencia de género de la Fundación Integra. Hoy 25 de noviembre se conmemora desde hace dos décadas y por decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cualquier tipo de violencia, siendo la sexual, la psicológica, la verbal y la física caras de una misma realidad. Sonia lo expresa con claridad meridiana: con el padre de sus dos hijos no tuvo ningún problema; pero con su segunda pareja vivió un infierno de palizas, insultos y desaires. Se sentía fea, gorda, que no valía ni servía para nada, cuenta, pero no eran sus palabras, sino las de él. La opinión de su maltratador. Las aseveraciones con las que se levantaba Sonia cada día. E iba hundiéndose, un poco más cada día. «Ante la violencia contra la mujer, hay gestos que lo cambian todo», sostiene en su campaña de sensibilización la Fundación Integra , que ayuda cada año a decenas de mujeres a encontrar la verdadera palanca para salir de ese circuito y no es otro que el de un trabajo. La Fundación lo consigue, además, con compromisos activos y programas convenidos con empresas, bancos y entidades de todo el país . Desde 2001 hasta la actualidad, Integra ha logrado que más de 300 colaboradores apoyen sus proyectos y participen en el compromiso con las personas con problemas circunstanciales y que ayudan a combatir en la Fundación, como la lacra de la violencia de género.

A muchas personas ser cajera de supermercado puede no parecerles algo exótico. Este año de pandemia es un trabajo «esencial», tal y como se ha reivindicado. Para Sonia, ese servicio fundamental vale toda «una vida»: no es solo su deseo cumplido, ha sido el motor de su salida de la violencia, ha sido su revulsivo para forjar una autoestima que estaba perdida . Como reza el lema de la campaña de Integra, «hay gestos que lo cambian todo». Desde la Fundación que dirige Ana Muñoz de Dios, el gesto es ese trabajo , esa motivación, esas ganas y también, por qué no decirlo, esa independencia económica. «Sin un trabajo, una mujer maltratada no podría seguir adelante», opinan desde la Fundación. Y Sonia es prueba de ello: «Mi trabajo me ha hecho libre como un pajarito », sonríe Sonia, cuyo testimonio hoy es el de una persona nueva.

En el vídeo también figura el código Bizum para apoyar a esta fundación, que comparte sus iniciativas también en la web www.fundacionintegra.org.