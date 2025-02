El Ministerio de Igualdad y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género han convocado para hoy un minuto de homenaje por las víctimas de la violencia machista , una lacra que hoy se exhibirá dentro de los actos enmarcados en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el mismo Ministerio , al filo del mediodía, se entregarán los XVII reconocimientos y menciones especiales que se destinarán, entre otros, a los anteriores delegados del Gobierno contra esta violencia (como Encarnación Orozco, Miguel Lorente y Blanca Hernández ), o a la profesora de la Universidad de Ksanasa Jen Brockman; además de a la speriodistas Ana Bernal Triviño y Cristina Fallarás o a Viviana Waisman, de la Organización Internacional Women's Link. También Justa Montero, por su dilatada trayectoria de activismo feminista , será premiada y Carla Antonelli, por una vida de lucha contra la transfobia. La atención a la víctimas de las operadoras del 016, por su «destacable trabajo durante el estado de alarma» será merecedora de una distinción notable.

Renovar el pacto de Estado: Junto a una declaración institucional suscrita por el Ejecutivo de Pedro Sánchez al completo y un vídeo de mensaje de la ministra de Igualdad, Irene Montero, el Gobierno ha propuesto además una renovación del Pacto de Estado social, institucional y político contra las violencias machistas , aprobado por el Congreso en 2017, con el objetivo de que «todos luchen de forma decidida contra esta lacra y ha señalado la reparación de las víctimas» como una de sus prioridades en esta materia.

Montero recuerda algunas de las principales cifras recogidas en la macroencuesta sobre las violencias machistas realizada por la Delegación del Gobierno en esta materia, entre las que destacan que una de cada dos mujeres han sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida, que más de 1.300.000 mujeres han sufrido la violencia sexual fuera de la pareja y cerca de 1.700.000 niños y niñas viven en hogares en los que la mujer está sufriendo algún tipo de violencia.

El Gobierno aprovecha la efeméride para promover reformas y nuevos instrumentos normativos -como la ley de libertades sexuales, la ley de protección de la infancia o la ley contra la trata de mujere-, así como una Estrategia Nacional contra la Violencia Machista, garantizar la consolidación e institucionalización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

«No estáis solas»

El mensaje: Tal y como señaló ayer la portavoz del Ejecutivo , María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, muchas víctimas no denuncien por miedo a no ser creídas y se ha comprometido, «frente a los discursos de extrema derecha que niegan la violencia de género» , a poner todas las herramientas necesarias como Estado para garantizarles a estas mujeres «que no están solas» y que tienen «puertas de entrada grandes y seguras para denunciar y ser acompañadas y reparadas». «No estáis solas», concluye el mensaje.

El dato: 41 mujeres asesinadas en lo que va de año , 35 no habían denunciado a su agresor, si bien, según ha explicado la comisaria del sistema VioGén, María José Cantos , antes de este tipo de casos o de los que derivan en lesiones graves se ha detectado que hay llamadas previas de la propia mujer y «con mucha frecuencia» de terceras personas. A todas estas llamadas responden las fuerzas de seguridad, aunque en la mayoría de los casos las mujeres deciden no acompañar a los agentes, por lo que estos no pueden hacer una correcta valoración del riesgo de esta víctima.

Huérfanos y menores asesinados: En nuestro país, durante el año 2020, la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja se ha cobrado la vida de 41 mujeres y de tres niños y niñas y ha dejado a 23 niñas y niños huérfanos por el asesinato de sus madres. En total, desde 2013 37 menores han sido asesinados; 1.074 mujeres desde 2003, cuando se cempezaron a contabilizarse estos crímenes de género.

Interior presume de una «nueva iniciativa» que se difundió ya en 2018: se protegerá a víctimas de maltrato aunque no denuncien ni colaboren El Sistema Viogén, la herramienta principal que existe en España para proteger policialmente a las víctimas que denuncian violencia machista, incorporará mecanismos para también atender a las que deciden no acudir a comisaría o no colaboran con los agentes cuando un familiar o un vecino sí denuncia ese maltrato. Es una de las principales novedades que este lunes y con motivo de la conmemoración el miércoles del Día Internacional para la erradicación de la violencia contra la Mujer presentó el Ministerio del Interior en un acto celebrado en El Pardo (Madrid) el pasado luens y al que acudió la cúpula del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. Ha sido, sin embargo, la jefa del Área de Violencia de Género, Formación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, la comisaria María José Cantos, la encargada de detallar algunas de las novedades en las líneas de actuación para combatir el «terrorismo machista», en palabras del ministro. Cantos ha adelantado la avanzada implementación del llamado «Formulario Cero», un proyecto para aprovechar los testimonios de los familiares o integrantes del entorno social de una víctima de maltrato para generar mecanismos policiales de protección, aunque la mujer no denuncie. Además de este impulso a la estrategia de Interior, que ya se había decidido en 2018 , Marlaska ha presentado la campaña #CuentaConNosotrxs, que se difundirá en redes sociales y con al que se pretende abordar el fenómeno del maltrato machista digital.