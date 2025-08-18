Tesoros y recuerdos de una profesión que ya no existe

Los tiempos cambian, las sociedades experimentan mutaciones brutales en pocas décadas y hay profesiones que hace cincuenta años eran muy comunes y que en la actualidad han desaparecido casi de manera completa. En ciudades medias tradicionales como Utrera, aún quedan ecos de tareas profesionales ... que los más jóvenes ni siquiera llegan a concebir.

El utrerano Manuel Gómez Machuca era lo que se conocía en la época como un trapero, y gestionaba junto a su padre y su hermano Enrique la empresa «Machuca Papel y Cartón». Una empresa que compraba todo tipo de artículos que la gente iba desechando, ya fueran de papel, cartón, trapos, sandalias, hierro o metales.

En sus inicios recorrían las calles de Utrera con un motocarro, los siete días de la semana, todos los días del año. El negocio fue poco a poco progresando pasando a realizar después la labor en una pequeña furgoneta, hasta que fue incluso necesario disponer finalmente de un camión y el negocio se expandió a una sede situada en La Vereda.

Son muchos los utreranos que recuerdan con gran cariño a esta curiosa empresa local, ya que gracias a ella personas que carecían de recursos económicos tuvieron acceso a la lectura. Manuel compraba grandes lotes de libros a familias utreranas que querían deshacerse de ellos y, posteriormente, permitía que todos aquellos que estuvieran interesados se llevaran de manera gratuita estos libros para leerlos. En un momento en el que no era nada fácil el acceso a la cultura, es una razón por la cual hoy en día recuerdan a Manuel y a toda su familia con mucho cariño. «Incluso algunas veces me llegaban libros y objetos que despertaban el interés de los coleccionistas, por lo que personalidades de nuestra ciudad como Manuel Morales o Salvador de Quinta, venían a buscarlos a nuestro almacén y me los compraban», cuenta Manuel, quien también explica como actualmente «tengo guardados muchos libros, muy valiosos y curiosos, que pertenecieron a grandes hombres de Utrera».

Y es que lo realmente llamativo del asunto es que se trataba de un oficio en el que, en algunas ocasiones, aparecían auténticos tesoros escondidos en lotes que compraban y que ni siquiera las propias familias que los vendían sabían de su existencia. Con el paso de los años, Machuca ha sabido valorar revistas y libros muy curiosos que caían en sus manos, teniendo por ejemplo ejemplares de la revista Blanco y Negro con más de 100 años de historia.

Así, recientemente Manuel Gómez Machuca ha realizado una interesante donación documental al Archivo Municipal de Utrera, en el que se incluyen una treintena de interesantes documentos y un cenicero de bronce que se encontraba en la antigua oficina de Arbitrio Local. Una donación que tenía lugar en un emotivo acto en el que estuvieron también presentes Auxiliadora Gómez, hija de Manuel y el alcalde de Utrera, Francisco Jiménez.

Obras históricas

Documentos como una probanza de hidalguía de don Alonso Silvestre Moreno y Figueroa, natural de Utrera, datada en 1701. Obras históricas de especial relevancia como 'Epílogo de Utrera, sus grandezas y hazañas gloriosas de sus hijos' de Pedro Román Meléndez y la 'Descripción de Utrera, fundación y adorno de sus templos', de Juan del Río y Sotomayor. También se incorpora el singular 'Alegato de la Parroquia de Santiago', de 1745, testimonio de los históricos litigios entre los principales templos utreranos.

Una donación en la que también se incluyen documentos efímeros como cartelillos, hojas volanderas y convocatorias populares de finales del siglo XIX, entre las que se encuentran celebraciones patronales de Consolación en 1897, homenajes a los hermanos Quintero como hijos ilustres y reconocimientos a figuras destacadas como don Clemente y don Enrique Cuadra.

Recordando los años en los que realizó su labor, Machuca explica que «eran tiempos muy duros y complicados, había utreranos que lo pasaban mal, pero gracias a nuestro negocio ayudamos a muchas personas de Utrera que venían a vendernos papel y cartón, y así al menos alguna ayuda económica tenían».