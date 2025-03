La conmovedora historia de superación de Obiang, el futbolista utrerano convertido en el héroe de Guinea Ecuatorial

Los mejores equipos de África se encuentran en estos momentos en Camerún disputando una nueva edición de la Copa de África, una competición donde está participando un futbolista muy especial, que tiene una relación muy estrecha con la ciudad sevillana de Utrera y que se ... ha convertido en uno de los protagonistas del torneo.

Se trata de Esteban Obiang Obono , o Esteban Orozco como es conocido en Utrera, jugador de Guinea Ecuatorial que conseguía el gol de la victoria en el partido ante Argelia, una de las selecciones favoritas para llevarse la copa y que llevaba la friolera de 35 partidos seguidos sin conocer la derrota.

De la noche a la mañana, Esteban se ha convertido en el héroe de todo un país que ha vibrado de manera muy especial con esta victoria crucial, y ahora se prepara para el siguiente partido de la fase de grupos, que enfrentará a Guinea Ecuatorial ante Sierra Leona, y donde ambos equipos se van a jugar por todo lo alto el pase a los octavos de final.

«La verdad es que ante Argelia nos salió un partido redondo, para mí ha sido una experiencia increíble el hecho de poder marcar el gol de la victoria en un partido que ya es histórico», ha explicado el propio futbolista a ABC de Sevilla desde tierras africanas.

El futbolista formado en Utrera E.O.

La historia de este deportista es una historia de superación y de amor con mayúsculas, y que ha provocado que en la actualidad sea muy querido en su localidad de origen, razón por lo cual son muchos los utreranos que están siguiendo con mucha atención la Copa de África, esos mismos utreranos que lo veían dando patadas al balón siendo sólo un niño, pero que ya muy pronto destacaba por su imponente físico .

La familia de Esteban vivía en Zaragoza, hasta que su madre falleció por complicaciones en el parto. En aquel momento se quedó al cuidado de su madre y de su abuela, hasta que fue adoptado por una familia de Utrera, ciudad en la que aterrizó Esteban cuando ni siquiera había cumplido dos años. Todos sus recuerdos tienen sabor utrerano.

El deportista llegó a Utrera para revolucionar la vida de Juan y Mercedes, los dos utreranos que lo adoptaron, y desde muy pequeño comenzó a mostrar cualidades con el balón en los pies, por lo que era muy habitual verlo jugar al fútbol por muchos rincones del casco histórico de la ciudad. Se inició en los escalafones inferiores del Club Deportivo Utrera , debutando en Tercera División siendo sólo un juvenil, hasta que llamó la atención del Real Betis Balompié, formando parte de la plantilla del equipo sevillano durante algunas temporadas.

El fútbol ha conectado con sus orígenes a este utrerano de corazón y de adopción, ya que en 2017 llegaba un momento muy emotivo para él con su primera convocatoria con la selección de Guinea Ecuatorial, el país de su familia. « Lo asumí como un reto y un orgullo especial. Lo más grande para cualquier jugador es jugar para su país. Yo también me siento español y ecuatoguineano pero tuve que tomar una decisión y creo que fue la más adecuada», explica el futbolista.

Esteban Obiang Obono llegó a Utrera cuando sólo tenía 22 meses de vida A.F.

Gracias a esta llamada de la selección, Esteban tuvo la oportunidad de conocer Guinea Ecuatorial y a gran parte de su familia biológica que todavía vivía en el país africano. Esteban comenzó a hacer sus primeros pinitos con el ‘fang’, el idioma que habla su familia, aunque en ningún momento olvida lo que ha sido su infancia, asegurando que « me siento utrerano , es el lugar donde he crecido y me he hecho un hombre».

La temporada no comenzó bien para Esteban, ya que ha tenido que recuperarse de una grave lesión

En la actualidad Esteban sigue peleando para poder encontrar un porvenir vinculado con el mundo del fútbol, formando parte de la plantilla del Antequera. La temporada no comenzó muy bien, ya que en agosto se lesionó en el recto femoral, y las previsiones indicaban que no podría volver a los terrenos de juego hasta enero. Finalmente, Esteban hizo lo que mejor saber hacer, trabajar duro siempre con una sonrisa y volver a los terrenos de juego en octubre. En diciembre llegaba la buena noticia: la convocatoria para disputar la Copa de África defendiendo los colores de Guinea Ecuatorial , un equipo que como él mismo define «no tenemos grandes figuras como tienen otras selecciones africanas que cuentan con jugadores que juegan en las grandes ligas europeas, pero somos un grupo muy unido que nos entendemos muy bien tanto dentro como fuera del campo».

Tras su gol ante Argelia, Esteban se ha convertido en una persona muy querida en su país de origen, y que cuenta también en Utrera con una importante hinchada que lo estará animando en la distancia para empujarlo lo más lejos posible en esta Copa de África.