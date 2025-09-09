Suscríbete a
Muere un hombre al caerse en un pozo mientras recogía aceituna en Utrera

El asunto se investiga como accidente laboral

Foto de archivo de unos trabajadores de la aceituna
Foto de archivo de unos trabajadores de la aceituna EFE
Fernando Barroso Vargas

Un hombre ha muerto al caer en un pozo en la localidad sevillana de Utrera mientras recogía aceituna. El hombre, del que aún no ha trascendido la edad, ha fallecido este martes mientras recogía aceitunas en Utrera, según ha confirmado la Guardia Civil. Su cadáver ha sido encontrado dentro de un pozo al que habría caído. El asunto se investiga como accidente laboral.

(noticia en ampliación)

