Foto de archivo de unos trabajadores de la aceituna

Muere un hombre al caerse en un pozo mientras recogía aceituna en Utrera El asunto se investiga como accidente laboral

Un hombre ha muerto al caer en un pozo en la localidad sevillana de Utrera mientras recogía aceituna. El hombre, del que aún no ha trascendido la edad, ha fallecido este martes mientras recogía aceitunas en Utrera, según ha confirmado la Guardia Civil. Su cadáver ha sido encontrado dentro de un pozo al que habría caído. El asunto se investiga como accidente laboral.

(noticia en ampliación)