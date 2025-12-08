Suscríbete a
La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración

El presunto crimen de El Viso es el tercer caso de muerte por violencia machista en Sevilla en el último cuatrimestre

El presunto asesinato de Jennifer se suma a las otras muertes en Sevilla Este y Valdezorras

La Guardia Civil investiga un posible asesinato machista en una vivienda en El Viso del Alcor

Minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento del Viso del Alcor por la muerte de Jennifer
Jaime Parejo

La muerte de Jennifer presuntamente a manos de su pareja ha elevado a tres el número de muertes por violencia machista en el último cuatrimestre en la provincia de Sevilla. Un dato que revela que está siendo una recta final de año dramática en ... cuanto a violencia de género no sólo en Sevilla, sino también en Andalucía, que lidera los registros por este tipo de crímenes a nivel estatal.

