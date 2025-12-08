El presunto crimen de El Viso es el tercer caso de muerte por violencia machista en Sevilla en el último cuatrimestre

La muerte de Jennifer presuntamente a manos de su pareja ha elevado a tres el número de muertes por violencia machista en el último cuatrimestre en la provincia de Sevilla. Un dato que revela que está siendo una recta final de año dramática en ... cuanto a violencia de género no sólo en Sevilla, sino también en Andalucía, que lidera los registros por este tipo de crímenes a nivel estatal.

Un dato que ha propiciado la reacción de la portavoz del gobierno andaluz, Carolina España, que afirmaba que «las políticas feministas y las políticas de la mujer sí son necesarias, sí son importantes y las administraciones tenemos que estar unidas en defensa de las mujeres, de las mujeres que sufren acoso, que sufren maltrato y que sufren desgraciadamente como en este caso».

El primero de los tres casos de crímenes machistas fue el ocurrido el pasado 7 de septiembre en la barriada de Valdezorras, en Sevilla, cuando un hombre de 46 años mataba a su pareja en la calle José María Sánchez Estévez. La víctima se llamaba Mercedes Raposo García, tenía 47 años y falleció tras haber sido apuñalada en el abdomen. José, autor del apuñalamiento, no contaba con antecedentes por violencia de género ni había sido denunciado previamente por la víctima del crimen.

El segundo de los crímenes por violencia machista se produjo tan solo 21 días después, esta vez en Sevilla Este. En esta ocasión la víctima fue Katherine Y. A., de 28 años y nacionalidad española, que fue asaltada por su Julián David G. V., de 21 años y nacionalidad colombiana, quien tenía abierto en su contra un expediente de expulsión de España por su situación irregular en el país. El mismo estaba suspendido en su tramitación como consecuencia del proceso penal incoado también contra él por un episodio previo de violencia de género contra su pareja y víctima, Katherine Y.A., de 28 años y nacionalidad española, a la que presuntamente agredió brutalmente antes de asestarle una puñalada mortal en el portal del edificio Tigris, donde residían ambos.

A la espera de la confirmación como homicidio de la mujer en El Viso, serían ya al menos 23 los homicidios cometidos en la provincia en lo que va de año, denotando cifras preocupantes en cuanto a la criminalidad en la provincia. No en vano, el Ministerio del Interior publicaba el pasado lunes el último Balance de Criminalidad con datos de los nueve primeros meses del año en curso, que reflejaban un incremento del 80 por ciento en el número de asesinatos con respecto al mismo periodo del año pasado. Dicho informe contabilizaba 18 muertes, a las que habría que sumar las tres de San José de Palmete del 1 de octubre, la muerte de una mujer de origen brasileño dos días más tarde a manos de su hijo en Brenes; el crimen de un portero de discoteca con un tiro en la frente en una casa okupada en pleno centro de Dos Hermanas, y la víctima del Viso.