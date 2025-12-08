El presunto autor del asesinato machista en El Viso del Alcor se encuentra hospitalizado bajo custodia de la Guardia Civil

Suscríbete a
Presunto asesinato machista en Viso del Alcor
Jaime Parejo

Jaime Parejo

El Viso del Alcor

La consternación y el duelo se hicieron patentes durante todo el domingo en El Viso del Alcor por la muerte violenta de una de sus vecinas, Jennifer, de 30 años, a la que su pareja sentimental presuntamente le arrebataba la vida en la noche del ... sábado. Un ataque con arma blanca y un posterior incendio en la vivienda que habitaba acababan con la vida de esta ciudadana de origen colombiano que vivía en el municipio de los Alcores junto a una de sus hijas. El presunto autor, Ismael, con antecedentes por violencia de género, se encuentra (al cierre de esta edición) hospitalizado bajo custodia de la Guardia Civil antes de pasar a disposición judicial.

