José Solano: «Esto es vestir a un santo para desvestir a otro; los atascos van a seguir»

La solución provisional planteada por el Ministerio de Transportes y Movilidad con el carril auxiliar en la AP-4 no parece convencer al alcalde del municipio al que afecta, Las Cabezas de San Juan. A juicio del primer edil cabeceño, José Solano, esta ... medida «es vestir a un santo para desvestir a otro. Al final van a estar circulando los mismos vehículos por la misma vía, entiendo que a una velocidad reducida, por lo que al final los atascos van a seguir produciéndose».

Considera el regidor de Izquierda Unida que «el tráfico va a seguir siendo el mismo», y señala un aspecto al que no todos prestan atención. «En el caso de los ciudadanos cabeceños que quieran ir a Sevilla a trabajar, a un médico y demás… pues molesta toda esta situación. Los ciudadanos se ven afectados por todos estos atascos», señala a este periódico.

Entiende el alcalde de Las Cabezas de San Juan que «la solución pasa por dos vías. La primera, por acelerar los trámites de la redacción del proyecto del tercer carril, el definitivo, no este provisional. Y, en segundo lugar, algo que le estamos solicitando nosotros al Ministerio, y que se lo hice llegar al secretario de Estado, que es un enlace norte en Las Cabezas de San Juan, a la altura del Cerro del Fantasma. Porque, de todos los municipios que se tratan en esa apertura del tercer carril, somos los únicos a los que no nos abren un enlace».

Insistía José Solano que «no sólo es por lo que ocurre en la época de verano, es que ese enlace norte con nuestro municipio sería la puerta de entrada de alto tonelaje a una de las zonas industriales más grandes de Europa».

Las medidas no acaban ahí. El primer edil cabeceño, junto con los alcaldes de Sanlúcar de Barrameda, Trebujena y Lebrija van a reclamar en una concentración la próxima semana el desdoble de la A-471, una carretera que se encuentra en un deficiente estado y que ha registrado varios accidentes mortales en las últimas semanas.

Acelerar los trámites

En la misma línea de su homólogo en Las Cabezas, el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, se lamentaba en un comunicado de que «se está demorando en exceso la tramitación de todos los proyectos que anunció el Ministerio de Transportes hace ya más de un año en Sevilla». En este sentido, el regidor palaciego advirtió que «los meses pasan y esos 30 millones de euros de inversión para estos enlaces no terminan de contratarse».