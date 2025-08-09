Suscríbete a
José Solano: «Esto es vestir a un santo para desvestir a otro; los atascos van a seguir»

El alcalde de Las Cabezas de San Juan señala que la solución pasa por algo definitivo

Este sábado se estrena el tercer carril sentido Sevilla-Cádiz, un parche para la AP-4

José Solano, alcalde de Las Cabezas de San Juan
José Solano, alcalde de Las Cabezas de San Juan
Jaime Parejo

La solución provisional planteada por el Ministerio de Transportes y Movilidad con el carril auxiliar en la AP-4 no parece convencer al alcalde del municipio al que afecta, Las Cabezas de San Juan. A juicio del primer edil cabeceño, José Solano, esta ... medida «es vestir a un santo para desvestir a otro. Al final van a estar circulando los mismos vehículos por la misma vía, entiendo que a una velocidad reducida, por lo que al final los atascos van a seguir produciéndose».

