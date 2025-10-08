Dos Hermanas reclama que la línea 3 del metro llegue al Polígono Industrial la Isla y al Parque Empresarial Megapark

El alcalde de Dos Hermanas ha solicitado públicamente al presidente de la Junta de Andalucía que «la línea 3 de metro llegue al Polígono Industrial la Isla y al Parque Empresarial Megapark en el que trabajan más de 30.000 personas de la ciudad ... y del área metropolitana». Con ello se daría servicio a uno de los principales núcleos de empleo de la provincia, facilitando la movilidad sostenible para las trabajadoras y trabajadores que acuden diariamente a estos centros logísticos nazarenos.

La petición se produjo el pasado martes en la celebración del quinto aniversario del Centro Logístico que Amazon tiene en Dos Hermanas. Esta celebración contó con la presencia del alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y la Directora General para Amazon en España, Ruth Díaz.

Aunque en la línea 3 sur (del Prado de San Sebastián a Bellavista) todavía queda por determinar el trazado definitivo, en su tramo norte (Pino Montano a Prado de San Sebastián) se estima que se daría servicio a 118.312 personas cuando esta empiece a funcionar en 2030.

Esta misma semana, como ya publicó ABC, se ha conocido que la Consejería ya tiene el documento previo del estudio de alternativas del suburbano en el que se incluyen una decena de posibles trazados que conectan los barrios de la zona Este de Sevilla. El trazado más caro es el que se extiende a Palmete y Padre Pío y que dará cobertura a más de 225.000 vecinos. En total la línea 2 podría llegar a costar 2.300 millones de euros.