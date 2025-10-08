Suscríbete a
Dos Hermanas reclama que la línea 3 del metro llegue al Polígono Industrial la Isla y al Parque Empresarial Megapark

El alcalde nazareno, Francisco Rodríguez, lo ha solicitadio a Juanma Moreno destacando que daría servicio a 30.000 personas

Las obras de la línea 3 en su tramo norte
Las obras de la línea 3 en su tramo norte
El alcalde de Dos Hermanas ha solicitado públicamente al presidente de la Junta de Andalucía que «la línea 3 de metro llegue al Polígono Industrial la Isla y al Parque Empresarial Megapark en el que trabajan más de 30.000 personas de la ciudad ... y del área metropolitana». Con ello se daría servicio a uno de los principales núcleos de empleo de la provincia, facilitando la movilidad sostenible para las trabajadoras y trabajadores que acuden diariamente a estos centros logísticos nazarenos.

