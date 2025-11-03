Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Carlos Mazón anuncia su dimisión: «Ya no puedo más»

Un vecino de un pueblo de Sevilla traficaba con MDMA y ketamina a través de la 'dark web' y los ocultaba en filtros de café

Las adquiría haciendo uso de la dark-web y las ocultaba luego con filtros de café para que no se notase

Las cuatro básculas de precisión incautadas por la Guardia Civil
Las cuatro básculas de precisión incautadas por la Guardia Civil Guardia Civil

S. L.

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un vecino de la localidad de Los Palacios y Villafranca como presunto autor de un delito contra la salud pública tras ser identificado como distribuidor de sustancias estupefacientes sintéticas. La investigación se inicia a primeros ... del mes de octubre tras tener conocimiento los investigadores posibles envíos de sustancias ilícitas, utilizando para su transporte a empresas de paquetería.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app