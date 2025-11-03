Un vecino de un pueblo de Sevilla traficaba con MDMA y ketamina a través de la 'dark web' y los ocultaba en filtros de café

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un vecino de la localidad de Los Palacios y Villafranca como presunto autor de un delito contra la salud pública tras ser identificado como distribuidor de sustancias estupefacientes sintéticas. La investigación se inicia a primeros ... del mes de octubre tras tener conocimiento los investigadores posibles envíos de sustancias ilícitas, utilizando para su transporte a empresas de paquetería.

A raíz de estos hechos la Guardia Civil da inicio a una compleja investigación denominada operación Ketamina, constatando que el principal sospechoso de estos hechos adquiría grandes cantidades de sustancias utilizando para ello páginas y plataformas de la dark-web. Una vez estaba en posesión de la droga preparaba en su propio domicilio las dosis individuales tratando de ocultarlas mediante filtros de café para dificultar su detección, y posterior distribución y venta utilizando nuevamente la dark-web y aplicaciones de mensajería telefónica.

Como consecuencia de las primeras pesquisas y de los datos obtenidos, la Guardia Civil procedió al registro del domicilio del presunto autor siendo intervenidos en su interior 1.820 gramos de sustancias sintéticas tales como anfetaminas, MDMA y ketamina, valoradas en su conjunto en 86.000 euros.

Igualmente, la Guardia Civil incautó durante el registro cuatro básculas de precisión, útiles y material específico empleados para el empaquetamiento, preparación, conservación y envío de las sustancias, así como diverso material informático.

La operación llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Los Palacios se salda con la detención de un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, siendo puesto junto con las diligencias a disposición de la autoridad judicial competente. El material informático intervenido está siendo analizado por la Guardia Civil manteniendo la investigación abierta, no descartándose nuevas actuaciones policiales.