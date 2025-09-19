Dejan en libertad a los dos últimos implicados en el crimen de una anciana en Las Cabezas Tras nueve meses del crimen de esta mujer durante el violento asalto de su vivienda, la Guardia Civil arrestó a otras dos personas por su implicación en los hechos

Un juzgado de Lebrija, a cuyo partido judicial pertenece Las Cabezas de San Juan, ha decretado la puesta en libertad provisional para los dos detenidos este pasado martes por su presunta implicación en el violento crimen de una anciana de 80 años, vecina de Las Cabezas en enero de este año. En marzo la Guardia Civil detuvo a un hombre de 35 años como presunto autor de los hechos, quien tampoco ingresó en prisión de forma provisional. Nueve meses después la investigación ha deparado dos nuevas detenciones, de otros dos varones, que también han quedado en la calle por la decisión del magistrado, a la que no se opuso la Fiscalía.

La Guardia Civil detalló ayer que uno de los detenidos está relacionado con la autoría de los hechos y el otro por encubrir supuestamente los hechos. Todo apunta a que aquel 27 de enero, la anciana, que residía sola y tenía cuatro hijos, fue sorprendida en su casa de la calle Tarragona de Las Cabezas para robarle. El cadáver de la anciana presentaba evidentes signos de violencia.

Durante la inspección de la casa, los agentes encontraron «todo revuelto y los cajones de los muebles «abiertos». La conclusión de los investigadores fue que todo se encuadraba en un robo con violencia en la vivienda». Para estas investigaciones fueron incorporados miembros del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO), perteneciente al Servicio Central de Criminalística de la Guardia Civil, siendo detenido en marzo el presunto autor del crimen, un varón de 35 años, que quedó después en libertad provisional con la obligación de comparecer dos veces al mes en sede judicial.

Sin embargo, las investigaciones continuaban por la Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla, lo que ha permitido identificar y detener a otro individuo, vecino de la misma localidad como coautor del crimen, así como a un tercero por encubrimiento y receptación de efectos sustraídos a la víctima.

Las pesquisas se han desarrollado mediante un exhaustivo trabajo de investigación que ha combinado indicios científicos recogidos en el lugar del crimen, análisis tecnológicos avanzados y numerosas declaraciones testimoniales, lo que ha resultado determinante para el avance de la investigación. Siendo destacable la esencial contribución de los forenses del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, cuyo trabajo siempre es indispensable para la resolución de este tipo de delitos. La Guardia Civil resalta que la coordinación de las distintas unidades implicadas ha permitido esclarecer un delito de especial gravedad y sensibilidad social, garantizando la detención de todos los responsables. competente.