Declarado un incendio forestal en Sanlúcar la Mayor cerca del Corredor Verde del Guadiamar El Infoca ha movilizado cuatro aeronaves, tres grupos de bomberos forestales y dos camiones autobomba, entre otros recursos

El dispositivo contra los incendios forestales de la Comunidad de Andalucía, el Plan Infoca, ha desplegado sus recursos la tarde de este martes ante un nuevo incendio en la provincia de Sevilla, esta vez en Sanlúcar la Mayor.

Las llamas habrían comenzado en el paraje conocido como Las Doblas, cercano al trazado del Corredor Verde del río Guadiamar, conformado en el marco de las labores de restauración ambiental tras el gran vertido contaminante derivado de la fractura de la balsa de metales pesados de la mina de Aznalcóllar allá en 1998.

Ante este incendio, el Infoca ha movilizado un helicóptero semi pesado y otra aeronave similar modelo Super Puma, además de dos aviones anfibios ligeros, tres grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo, dos brigadas de extinción, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y dos camiones autobomba, para combatir el fuego.