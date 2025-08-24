Santiponce proyecta una carpa permanente frente al teatro romano de Itálica El pleno debate el asunto con avisos de la oposición sobre falta de participación vecinal y el Gobierno local defendiendo la «utilidad» de la instalación

El Ayuntamiento de Santiponce, gobernado por Juan José Ortega (IU), ha contratado la instalación de una estructura permanente de sombra de unos 600 metros cuadrados en una parcela de la calle La Feria, el paseo peatonal en el que se alza el acceso al teatro de la antigua ciudad romana de Itálica, cuna del emperador Trajano y de la familia de Adriano, cuyas ruinas aspiran a la declaración de Patrimonio Mundial como enclave específicamente diseñado para la celebración de grandes fastos y cultos.

La memoria justificativa de este proyecto, ya adjudicado, describe que el mismo consiste en «obras de adecuación medioambiental con dotación de estructura de sombra tensada» en una parcela libre de la calle La Feria, una vía peatonal que separa el recinto ferial de la localidad de los aledaños del teatro romano, construido durante las etapas de César o Augusto y con capacidad para unos 3.000 espectadores, un monumento restaurado en 2011 y que en verano acoge actividades culturales como el Festival Internacional de Danza promovido por la Diputación hispalense o las funciones teatrales o cinematográficas de la Junta de Andalucía, propietaria y gestora del enclave.

La idea, según la memoria justificativa del proyecto, es «la implantación de una estructura de sombra de uso público» en una zona que forma parte de un «importe enclave turístico y de gran interés respecto a las tradiciones del municipio (...), adecuando espacios donde se creen sinergias comerciales, contribuyendo, además a la cohesión social creando espacios más accesibles, mejorando el confort térmico del municipio y protegiendo a los colectivos más vulnerables y al turismo».

«Se ha optado por la implantación de una cubierta textil tensada sobre una estructura metálica en vistas a maximizar la superficie cubierta y optimizar en la medida de lo posible el presupuesto disponible y dotar de esta manera a la zona de sombra, protección frente a la lluvia y resto de inclemencias meteorológicas», resume el documento.

El asunto no está exento de debate, porque fue abordado en el pleno celebrado por el Ayuntamiento de Santiponce el pasado 31 de julio, cuando el portavoz de Andalucía por Sí, Justo Delgado, preguntaba como jefe de la oposición por la instalación de esta «carpa cerca del teatro» de Itálica, planteando si verdaderamente había sido elegida la «mejor» ubicación para un equipamiento de tales características y si el Gobierno local había contado con la «opinión» de la ciudadanía de las viviendas del entorno.

Del mismo modo, el portavoz andalucista preguntaba si la instalación proyectada «cumplirá todo el año la normativa de ruido y de seguridad ciudadana, por la cercanía de viviendas y del enclave monumental» del teatro romano, así como por la autorización o no de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, adscrita a la Consejería de Cultura, entidad responsable por cierto de la gestión del Conjunto Arqueológico de Itálica.

La concejala de Desarrollo Local y Urbanismo, Ana María Girón, respondía que el Ayuntamiento cuenta con el «visto bueno» de las autoridades culturales, después de que las mismas reclamasen «una serie» de adaptaciones en la actuación planteada, o sea »modificaciones que se están llevando a cabo« en el diseño del proyecto.

«Hemos cumplido lo que nos han pedido. Tenemos el visto bueno», aseguraba, garantizando ante los avisos del edil andalucista que el Consistorio contaría «próximamente» con el aval por escrito de la Consejería de Cultura, tras una carta inicial de dicha instancia y las conversaciones mantenidas.

La concejala de Urbanismo defendía además «la utilidad» de la instalación planteada y atribuía la ausencia de consulta ciudadana a la «premura» con la que el Ayuntamiento se vio obligado a actuar, al contar con «apenas diez días» de plazo para poder incluir este proyecto en su paquete de actuaciones con cargo a las subvenciones del programa municipal del plan Sevilla 107 de inversiones de la Diputación provincial.

No obstante, aseguraba que el Ayuntamiento ha trasladado a los vecinos del entorno afectado que «se va a tener en cuenta la conciliación» y que la futura estructura de sombra contará con un «cerramiento para no generar ningún tipo de problemas». «Habrá una conciliación para que los vecinos no sufran consecuencias por la instalación de la carpa», indicaba la edil, mientras el portavoz andalucista mostraba sus dudas e insistía en que el asunto no ha contado con participación ciudadana.

