Una sevillana habla claro sobre el debate de la Feria de Sevilla y la gente que viene de fuera: «El traje de flamenca no es tu disfraz»

Sevilla está viviendo esta semana su Feria de Abril, un evento que esperan con ansías muchos sevillanos. Pero, este año el Real ha experimentado un aumento de sus afluyentes y ha batido récord de asistencia.

Desde hace unos años atrás, ha comenzado a adquirir relevancia a nivel nacional e incluso internacional. De hecho, ha superado los límites físicos y la feria ha ganado relevanacia en redes sociales.

De hecho, muchas 'influencers' sevillanas reconocidas comenzaron sus andadas por el mundo de las redes al contar sus experiencias en la Feria de Abril de Sevilla. Poco a poco, llamaron la atención de otras creadoras de contenido de España, que se habituaron a asistir a esta fiesta.

Este año, ha estallado la polémica en redes sociales sobre el trato que hacen las influencers de la Feria. Una usuaria sevillana de Tik Tok, Reichel, ha estallado y ha dejado un vídeo dando su opinión, apoyada y criticada al mismo tiempo.

Primero, antes de dar su opinión, ha aclarado que le da igual que la gente de toda España venga a la Feria de Sevilla, así como que las influencers andaluzas enseñen cómo es la Feria.

La Feria de Sevilla como el Coachella

La polémica comienza cuando compara el Real con el Coachella, el festival estadounidense de música y artes que se celebra anualmente en el Valle de Coachella, California.

Reichel apunta que las influencers de fuera de Andalucía, utilizan nuestro traje reginal como si fuesen «look del Coachella». Estos, se caracterizan por estar pensados y preparados al detalle por las influencers, que lo convierten en una estrategia de creación de contenido.

La influencer sevillana Fabiana Sevillano en el Coachella @fabianasevillano

Reichel cuenta que ha visto varios vídeos de influencers de fuera de Andalucía titulados «reaccionando a mi look de flamenca». Ante esta actitud, no se ha cortado al opinar que «No es un look, es un traje regional de Andalucía que se pone para ferias y romerías, y no es tu disfraz».

De hecho, ha comparado el traje regional de otras comunidades como el de Fallera o el de Chulapa, que «no tienen el mismo impacto de influencia». La joven ha señalado que así se desvirtúan las tradiciones andaluzas y convierten a nuestro traje regional en «una camiseta del Zara».

Para ejemplificar el impacto de esta tendencia, ha señalado que muchas influencers «solo van a la Plaza de España a hacerse fotos con el traje y el palmito».

La influencer Rocío Sorno vestida de flamenca en Plaza España abc

En este punto, ha señalado que la Feria de Sevilla «se está desvirtuando» y ha pedido que el resto de ferias andaluzas no lo hagan. Además, ha aprovechado para romper con la rivalidad entre ellas y ha recordado que «todas tienen su encanto».

Crítica a las Influencers de fuera de Andalucía

Por último, ha criticado que las marcas utilicen a las 'influencers' de fuera de Andalucía para promocionar sus trajes de flamenca que le dan cada día un «look diferente», cuando no es lo normal. Esto crea, a juicio de Raichel, «falsas expectativas, a las niñas sobre todo».