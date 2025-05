Guía de la Feria de Sevilla 2025: fechas, casetas, plano, toros y todo lo que tienes que saber

La Feria de Abril de Sevilla 2025 promete volver a llenar la ciudad de color, música y alegría. Este año, la fiesta comenzará con la esperada cena del «pescaíto» el lunes 5 de mayo, dando paso al encendido del alumbrado a medianoche, ya martes 6. A partir de ahí, seis días de sevillanas, trajes de flamenca, rebujito y vida en las casetas, hasta que la noche del domingo 11 al lunes 12 se despida con los tradicionales fuegos artificiales.

Para que no te pierdas nada de esta cita imprescindible con la primavera sevillana, aquí tienes la guía más completa sobre la Feria de Abril 2025.

Casetas de la Feria de Sevilla 2025

La Feria de 2025 cuenta con más de 1.000 casetas en el real. Aunque estaba planeado que se agrandase el recinto para dar cabida a 300 casetas más, el Ayuntamiento necesita un poco más de tiempo para adecuar el terreno y hacer la inversión necesaria para que las nuevas casetas estén en las mismas condiciones.

Entre las novedades de este año, el PSOE sigue sin poder renovar su caseta por la falta de pago fuera de plazo. El marido y el cuñado de la periodista Ana Rosa Quintana han podido recuperar sus dos casetas.

Casetas públicas de la Feria de Sevilla 2025 UGT (Calle Antonio Bienvenida, 13)

USO (Calle Curro Romero, 25)

CCOO Sevilla (Calle Pascual Márquez, 81)

PP de Sevilla (Calle Pascual Márquez, 66)

La Pecera (Calle Pascual Márquez, 9)

Distrito Casco Antiguo (Calle Antonio Bienvenida, 97)

Distrito Nervión-San Pablo (Calle Costillares, 22)

Distrito Sur-Bellavista-La Palmera (Calle Ignacio Sánchez Mejías, 61)

Distrito Macarena-Norte (Calle Pascual Márquez, 85)

Distrito Triana-Los Remedios (Calle Pascual Márquez, 153)

Distrito Este (Calle Pascual Márquez, 215)

Distrito Cerro-Amate (Calle Juan Belmonte , 196)

Área de fiestas mayores (Calle Costillares, 13)

Caseta popular (Calle Pascual Márquez, 225)

Pareja disfrutando de la Feria de Sevilla en caballo ABC SEVILLA

El Real de la Feria de Abril estará formado, un año más, por más de mil casetas distribuidas a lo largo de sus quince calles. Todas ellas llevan nombres de reconocidos toreros, como homenaje a la tradición taurina de la ciudad.

El trazado se mantiene sin cambios respecto al año anterior, con cinco calles principales que recorren el recinto de forma longitudinal (Espartero, Gitanillo de Triana, Joselito el Gallo, Juan Belmonte y Pascual Márquez) y seis vías transversales (Antonio Bienvenida, Pepe Hillo, Pepe Luis Vázquez, Chicuelo, Bombita y Costillares). A estas se suman otras calles de menor tamaño, como Curro Romero, Ignacio Sánchez Mejías, Rafael Gómez Ortega y Manolo Vázquez, que completan la estructura del recinto ferial.

Fechas clave de la Feria de Sevilla 2025

La Feria de Sevilla de 2025 se atrasa hasta mayo para hacerla aún más especial. Ningún año coincide en la fecha, por lo que no existe una feria igual. Sin embargo, este año cuenta con algunos factores que hace que sea aún más atractiva para quienes la visitan de fuera de Sevilla.

Días señalados en la Feria de Sevilla 2025 Noche del Pescaíto : 5 de mayo

Alumbrado de la portada y calles del real : 6 de mayo (por la noche, a las 00:00 horas)

Festivo local: 7 de mayo

Fuegos artificiales: 11 de mayo (a las 00:00 horas)

El día 1 de mayo (festivo nacional) y el 2 de mayo (festivo en la Comunidad de Madrid) provocará que haya más turismo en el fin de semana de 'pre-feria'. No obstante, recuperar el modelo antiguo de Feria hará que el segundo fin de semana sea también atractivo para locales y turistas.

En 2025, como cada año, la Feria de Sevilla tiene una portada especial. Este año está inspirada en el pabellón de Chile y tiene un color que predomina en todo el diseño, haciéndola totalmente distina a los últimos tres años.

La portada de la Feria de Sevilla de 2025 cuenta con un diseño en el que se representa el pabellón de Chile de la Exposición Iberoamericana de 1929, junto al río Guadalquivir, el Palacio de San Telmo y el Teatro Lope de Vega y que hoy ocupa la escuela de arte.

Es una obra realizada por Pablo Escudero Gisbert, arquitecto técnico nacido y criado en Sevilla. Es vecino de Los Remedios y Triana, y se considera 'un enamorado de Sevilla y muy feriante'.

Portada de la Feria de Sevilla 2025 ABC SEVILLA

Cómo llegar a la Feria de Sevilla

La Feria de Abril de Sevilla se celebra en el barrio de Los Remedios, concretamente en el recinto situado junto a la antigua zona de Tablada, entre las avenidas Juan Pablo II y Flota de Indias. Aunque muchos optan por llegar caminando, especialmente quienes viven cerca, una gran parte de los sevillanos prefiere desplazarse en transporte público por comodidad y para evitar los cortes de tráfico habituales durante esos días.

Cómo ir a la Feria Autobús urbano (Tussam) : Las líneas 5, 6, 41, C1 y C2 de Tussam tienen parada cerca del Real. Además, como cada año, se habilita un servicio especial lanzadera desde el Prado de San Sebastián directamente hasta el recinto ferial.

Metro de Sevilla : Las estaciones más próximas son Blas Infante, Parque de los Príncipes y Plaza de Cuba, todas ellas a pocos minutos a pie de la Feria.

Taxi : Los taxis pueden circular por carriles exclusivos habilitados en las avenidas cercanas, permitiendo un acceso bastante directo. Al finalizar la jornada, hay paradas habilitadas tanto en la portada como en la contraportada del Real para facilitar el regreso.

VTC (Uber, Cabify, Bolt) : Aunque son una opción muy usada, el Ayuntamiento limita su acceso. Solo pueden dejar o recoger pasajeros en tramos concretos, como la calle Virgen de Luján o la glorieta del Avión Saeta.

Autobuses metropolitanos: Las líneas del Consorcio de Transportes que conectan con los municipios del área metropolitana reforzarán su frecuencia durante la semana de Feria. Tendrán paradas especiales en Blas Infante y los precios suelen rondar los 3 euros.

También está la opción de subirse al metrocentro y bajarse en Puerta de Jerez. El paseo por el puente de San Telmo y la calle Asunción también es una de las tradiciones que siguen muchos sevillanos.

A la celebración de la Feria le acompaña también cada año la temporada taurina que se desarrolla en la plaza de la Real Maestranza de Caballería. Esta dio comienzo el pasado 20 de abril, Domingo de Resurrección, con Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Daniel Luque. La gran mayoría de las corridas tendrán lugar antes y durante la semana de Feria en Sevilla.

Corridas antes y durante la Feria de Sevilla 2025 Sábado, 3 de mayo . Toros de Victorino Martín para Manuel Jesús 'El Cid', Manuel Escribano y Daniel Luque.

Domingo, 4 de mayo . Toros de Fermín Bohórquez para Rui Fernandes, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Lunes, 5 de mayo . Toros de Matilla para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Alejandro Talavante.

Martes, 6 de mayo . Toros de Santiago Domecq para Miguel Ángel Perera, Borja Jiménez y Manuel Escribano.

Miércoles, 7 de mayo . Toros de Victoriano del Río para Miguel Ángel Perera, Juan Ortega y Roca Rey.

Jueves, 8 de mayo . Toros de Juan Pedro Domecq para Diego Urdiales, Sebastián Castella y Pablo Aguado.

Viernes, 9 de mayo . Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Daniel Luque y Tomás Rufo.

Sábado, 10 de mayo. Toros de El Parralejo para Cayetano Rivera Ordóñez, Roca Rey y David de Miranda.

Apenas una semana después, el 18 de mayo, darán comienzo las novilladas. Será en septiembre de 2025 cuando la gira taurina finalice con las corridas celebradas durante la Feria de San Miguel.

Como cada año, esta zona de la feria será uno de los mayores atractivos para las familias, y su apertura oficial será el fin de semana del 3 y 4 de mayo, antes del tradicional Alumbrado, que tendrá lugar la noche del domingo 5.

Este año, los precios de las atracciones no subirán respecto a 2024, una noticia que aporta cierta tranquilidad a los padres. No obstante, los feriantes han confirmado que no habrá un Día del Niño con precios especiales, como ocurría en ediciones pasadas. El cambio en el formato de la Feria —que vuelve a celebrarse de sábado a sábado— ha dificultado la negociación con el Ayuntamiento para habilitar un fin de semana previo con tarifas reducidas, algo que antes permitía una mejor organización para los operadores de las atracciones.

En total, la Calle del Infierno contará con 373 instalaciones, entre ellas 55 atracciones infantiles, 59 para mayores, puestos de comida, espectáculos, bisutería, helados, algodón, turrón y otros productos típicos. Las atracciones infantiles costarán entre 3,50 y 4 euros, y las de mayor tamaño entre 4,50 y 5 euros, con algunas excepciones que alcanzan los 6 o 7 euros. El horario de funcionamiento será desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la madrugada, salvo el último día de Feria, cuando cerrará a la 1 de la madrugada del lunes 12 de mayo.