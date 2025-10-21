Suscríbete a
ABC Premium

Zamora de Claver nombra a Elena Algarrada como socia en Sevilla

El despacho apuesta por personal de la casa para reforzar sus equipos en Andalucía, Zaragoza y Burgos

Los nuevos socios de Zamora de Claver junto con los fundadores
Los nuevos socios de Zamora de Claver junto con los fundadores ABC

S.E.

El despacho Zamora de Claver, fundado por Ángel Zamora González de la Peña y Javier Romero Iribas, continúa su crecimiento con el nombramiento de tres nuevos socios: Rafael Romero, Elena Algarrada y David Pinedo, quienes han desarrollado toda su carrera profesional en la ... firma.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app