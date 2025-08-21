Suscríbete a
La plaga de mildiu afecta también a la zona vitinícola de Montilla-Moriles

La última ola de calor y los hongos reducen en un 40% la vendimia del Marco de Jerez

N.R.

La ola de calor registrada en los últimos días, unida a la propagación del hongo mildiu y las lluvias de la pasada primavera, ha golpeado fuertemente la producción de uva en el Marco de Jerez y en la Campiña Sur de Córdoba.

En ... concreto, las altas temperaturas han afectado a la recogida de la uva en el Marco de Jerez, que ya estima en un 40% menos la producción de este año con respecto a 2024. El presidente del Consejo Regulador de Vinos de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar, César Sanlúcar, señaló ayer a Europa Press que la merma con respecto a la producción del año anterior «va a ser superior» a la que inicialmente habían previsto.

