El Banco de España avisa de posibles problemas con las tarjetas de crédito

Si el pago con tarjeta no hacía más que ganar y ganar protagonismo en los últimos años, el estallido de la pandemia ha supuesto su despegue definitivo en detrimento del pago en efectivo. El empleo de tarjetas de crédito y débito, no obstante, entraña ciertos riesgos y problemas de seguridad de las que el Banco de España advierte con la entrada del nuevo año para que se eviten en la medida de lo posible.

Si perdemos o nos roban la tarjeta lo más recomendable es informar inmediatamente al banco para que la bloqueen y nadie pueda darle uso. Aunque sea una faena en un momento de tantas compras como este, es lo más seguro para no perder dinero. Además, la entidad bancaria nos enviará una nueva. La anulación o el duplicado de la tarjeta puede realizarse por Internet.

Si hablábamos del alto volumen de compras de estas fechas, algo que puede ocurrir estos días es que recibamos un cargo en la cuenta por un pago que no hemos autorizado (o que no recordamos haber hecho). Se debe revisar los detalles del mismo o, en caso de no poder hacerlo, preguntar al banco. En caso de sospecha de fraude, de nuevo se procederá al bloqueo de la tarjeta y a la emisión de una nueva.

Atención por si nos cobran de más

Otro caso bastante probable en cualquier ocasión es que se nos cobre más de la cuenta por alguna compra . Lo apropiado es que el cliente se ponga en contacto con el vendedor en cuestión para aclarar el asunto en cuanto se percate del problema. Si no se dispone de justificante del pago hay que solicitarlo al banco o buscarlo uno mismo si la compra ha sido online. Si no se llegase a una solución, es posible solicitar al banco la devolución. Por casos como este siempre es recomendable comprobar el importe en el datáfono o pedir copia del mimo cuando hacemos cualquier compra, por pequeña que sea.

¿Y si deja de funcionar la tarjeta? Este suceso puede ser particularmente tedioso si no disponemos de otro medio para pagar. Es posible que se haya desactivado la banda o el chip, por lo que hay que preguntar si se puede aplicar el cargo manualmente introduciendo los datos de la tarjeta. Es buena idea tener alternativas disponibles como servicios de pago digitales o algo de efectivo. Preguntar si se puede pagar mediante Bizum o transferencia puede ser una opción, y llamar al banco para conocer los detalles del problema con la tarjeta, otro.