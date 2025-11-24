Suscríbete a
El grupo Codimotor abre su primer concesionario de coches Lynk & Co en Sevilla

Esta apertura supone el desembarco de la marca chino-sueca en Andalucía

Syrsa entran en Málaga con la compra de varios concesionarios de Nieto Automoción

Uno de los modelos expuestos en el nuevo concesionario de Sevilla
Uno de los modelos expuestos en el nuevo concesionario de Sevilla

S. E.

El grupo Codimotor ha abierto su primer concesionario Lynk & Co en Sevilla, lo que supone el desembarco de la marca en Andalucía. Este nuevo concesionario distribuirá los coches de la marca de automoción chino-sueca fundada en 2016 por el Grupo Geely, que también ... es propietario de Volvo, Polestar y Lotus.

Descarga la app