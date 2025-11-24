El grupo Codimotor abre su primer concesionario de coches Lynk & Co en Sevilla

El grupo Codimotor ha abierto su primer concesionario Lynk & Co en Sevilla, lo que supone el desembarco de la marca en Andalucía. Este nuevo concesionario distribuirá los coches de la marca de automoción chino-sueca fundada en 2016 por el Grupo Geely, que también ... es propietario de Volvo, Polestar y Lotus.

El negocio se encuentra en la avenida Fernández Murube y tiene en exposición una amplia gama de vehículos de esta firma. Los visitantes también disfrutarán de servicios personalizados y descubrirán de primera mano el enfoque único de conducción que proporciona la marca, según informa el concesionario en un comunicado.

El acto inaugural contó con la presencia de Francisco Javier Moreno, consejero delegado de Codimotor, y Patric Holm, vicepresidente de Ventas para el Sur de Europa de Lynk & Co, quien destacó que esta nueva apertura subraya «el compromiso de la marca por acercar sus vehículos a los clientes españoles.

Asimismo, el evento reunió a personalidades como Francisco Herrero, presidente de la Cámara de Comercio; Antonio Ramírez, delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Industria, Energía y Minas en Sevilla y Antonio Augustín, delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Sevilla.

Este lanzamiento forma parte de la nueva estrategia de expansión de Lynk & Co, centrada en el crecimiento de su red de concesionarios en toda Europa. En España, la marca ya cuenta con 15 concesionarios, una cifra que se espera que alcance los 26 a finales de 2025, lo que establece la hoja de ruta para el ambicioso plan de expansión de concesionarios de la marca hasta 2026.

Lynk & Co es proveedor de movilidad con una amplia gama de coches electrificados, desde el híbrido enchufable de largo alcance 08, hasta el totalmente eléctrico 02, pasando por el híbrido enchufable 01. Fundada en 2016 y con sede en Gotemburgo (Suecia) y con capital chino, Lynk & Co opera actualmente en 25 mercados de toda Europa.

Como parte de su estrategia de crecimiento hacia canales de venta minorista a través de alianzas con distribuidores locales, Lynk & Co cuenta hoy con alrededor de 100 puntos de venta gestionados por socios en toda Europa, con la meta de alcanzar 150 para finales de 2025.