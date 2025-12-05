El abuelo de uno de los agresores a un indigente en Benacazón: «No es un chaval malo, no sé como ha podido hacer eso»

El pasado miércoles saltaron las alarmas en la localidad sevillana de Benacazón cuando empezó a circular un video de dos vecinos menores de edad quemando el pelo a un hombre sin hogar. Ambos agresores han sido ya detenidos y puestos a disposición de la ... Fiscalía de Menores. El pueblo ha condenado este indignante acto, en el que las autoridades investigan la posibilidad de que hubiera una tercera persona mayor de edad implicada.

Las imágenes muestran en unos tres minutos de duración, cómo uno de los adolescentes ordena al otro, bromeando como si fueran agentes, quemarle el pelo con un mechero a la persona sin hogar que evidencia no estar en buen estado. Se refieren a la agresión como si fuera «una prueba de fuego». «Hay que quemarle por la calva, Samuel», se puede escuchar en el vídeo. El abuelo de Samuel, el primero en ser identificado, fue entrevistado este jueves en el programa de Antena 3, 'Y Ahora Sonsoles', después de que el menor llegó de prestar declaración.

«Ahora toca atenerse a las consecuencias»

Antonio explicó en la conexión en directo que su nieto «no es un chaval malo», es más lo define como un niño que «siempre ha sido tremendamente cariñoso, amigo de sus amigos y defensor de la persona que sufre«. »No sé como ha podido hacerle eso a esa persona«, declaraba consternado. En ese sentido, explicaba que la familia está muy afectada tanto él y su mujer, como la madre del agresor. »Estamos tristes pero no nos queda otra, comprendemos que al niño hay que darle un escarmiento; a ver qué decide la justicia«.

El abuelo del joven se enteró de los hechos porque se lo comunicó directamente su hija aunque después vio el vídeo. «Me da mucha pena que haya ocurrido esto». Según explicó en el programa, no haber hablado con Samuel desde la agresión y a pesar de la tristeza se muestra optimista por su nieto. «Él va remontar, lo manden donde lo manden va a cumplir la condena que sea y ahora atenerse a las consecuencias«, declaró. Al parecer los agresores pidieron perdón a la víctima por quemarle el pelo. »Imagina que del pelo, que lo tenía largo, hubiera pasado a la ropa; muere quemado«, añadió el entrevistado, quien ve que el hecho de que las llamas no se propagaran »un milagro de Dios«. A pesar de lo sucedido, Antonio declaró que »no lo van a dejar nunca sólo porque no se lo merece«.