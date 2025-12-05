Suscríbete a
El abuelo de uno de los agresores a un indigente en Benacazón: «No es un chaval malo, no sé como ha podido hacer eso»

El familiar de uno de los menores que quemó el pelo a un hombre sostiene «que el niño merece un escarmiento» y que «cumplirá la condena que sea»

Detenido el segundo implicado en la agresión a un indigente en Benacazón

El abuelo de uno de los detenidos entró en directo en un programa de Antena 3
Cristina Rubio

El pasado miércoles saltaron las alarmas en la localidad sevillana de Benacazón cuando empezó a circular un video de dos vecinos menores de edad quemando el pelo a un hombre sin hogar. Ambos agresores han sido ya detenidos y puestos a disposición de la ... Fiscalía de Menores. El pueblo ha condenado este indignante acto, en el que las autoridades investigan la posibilidad de que hubiera una tercera persona mayor de edad implicada.

