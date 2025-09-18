Suscríbete a
ABC Premium

El Gobierno garantiza los proyectos de hidrógeno verde y la electrificación de los puertos andaluces

Atenderá también a zonas con carencias como el norte de Jaén, pero deja en el aire otros territorios como la Faja Pírica de Huelva

El Gobierno eleva un 62% el límite de inversión en redes tras la denuncia de las eléctricas sobre la saturación

Reunión del consejero Jorge Paradela con el secretario de estado de Energía, Joan Groizard
Reunión del consejero Jorge Paradela con el secretario de estado de Energía, Joan Groizard abc
Elena Martos

Elena Martos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La reunión entre el secretario de estado de Energía, Joan Groizard, y el consejero andaluz de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, para analizar qué inversiones se llevarán a cabo en las redes eléctricas de la región ha abierto una vía ... para empezar a solventar las carencias que arrastra este territorio. El borrador que elabora el Ministerio para la Transición Ecológica recoge varias de las necesidades detectadas por la Junta, pero «no todas y aún queda mucho trabajo por hacer«, ha comentado Paradela tras salir del encuentro del que ha dado pocos detalles.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app