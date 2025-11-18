El centro de entrenamiento de Airbus de Sevilla asumirá la instrucción del Eurodrone

A la espalda de la planta de ensamblaje que Airbus tiene en el aeropuerto de Sevilla presta servicio desde hace quince años el centro de entrenamiento del constructor aeronáutico. Se trata de un espacio que dispone de cinco simuladores de vuelos de cuatro modelos de ... aviones militares y tiene todavía hueco para un sexto, que en este caso será el Eurodrone. El equipamiento sevillano, el único de este tipo en todo el continente que está en manos de una empresa privada, será el encargado de impartir la instrucción a los futuros pilotos del dron europeo que desarrollan en consorcio España y Alemania a través de Airbus, Italia con Leonardo y Francia con Dassault.

Una vez aprobado el diseño, las factorías de esos tres gigantes industriales ya se preparan para asumir las cargas de trabajo asignadas. Y en lo que toca a las andaluzas, se une también el trabajo que realiza el centro internacional de entrenamiento, donde los instructores muestran todas las destrezas a los pilotos y el personal de mantenimiento tras la entrega de los aviones A400M, el tanquero A330MRTT, el C295 y el CN235

Airbus ha organizado una visita para la prensa con motivo de este quince aniversario en el que ha mostrado todos los rincones de esta academia por la que pasan cada año 3.000 alumnos y en la que trabajan 250 profesionales. En sus pasillos se mezclan idiomas, acentos y experiencias de estos aprendices, procedentes de 90 países distintos, todos vinculados a ejércitos o entidades gubernamentales que han adquirido aviones para la seguridad.

El responsable de Servicios de los Centros de Entrenamiento, Carlos Montans, ha confirmado que «los pilotos del Eurodrone se instruirán en estas instalaciones», aunque cabe la posibilidad de que algunos clientes terminen por construir dispositivos de entrenamiento en sus bases. Sin embargo, hasta que eso ocurra, todos pasarán por allí para la formación estándar. Los simuladores se desarrollarán en Getafe, pero la instrucción será en Sevilla.

Este paso por el centro de entrenamiento es muy importante porque «prepara a los pilotos, que tienen que llegar como mínimo con una licencia básica, no sólo para manejar la aeronave, sino para afrontar situaciones de emergencia. Por eso disponen de distintos espacios para las simulaciones. En el exterior se ha acomodado una bodega a escala real del A400M, allí los responsables muestran las distintas situaciones con las que se pueden encontrar como los tipos de carga que admite esta aeronave, las incidencias para desplegarla o las capacidades de la misma. «En una situación límite que tienes que actuar con rapidez toda la formación es relevante», admite Manuel Fernández-Blas, instructor de supervisores de carga.

En el interior de la nave de trabajo dispone de cinco simuladores de cabina de los cuatro aviones militares. Allí es donde los pilotos aprenden a manejarlos con una enorme precisión. «Se dan todas las condiciones de vuelo y permite tener la misma sensación que si fuera real», comenta el piloto Iván Balaguer, que fue además piloto del Ejército del Aire. «Todos conocemos bien el avión que estamos enseñando a manejar y esa experiencia real te sirve para prepararlos para los problemas que les puedan surgir», señala.

Balaguer tiene asignado el simulados del A400M, que recrea al detalle la cabina con todos los mandos. A través de las ventanillas se pueden realizar ensayos de vuelos sobre la ciudad de Sevilla con distintos escenarios. Además de los sistemas, los alumnos se entrenan en todas las rutinas antes de despegar y consiste en realizar cada una de las comprobaciones obligatorias, pues en el aire, ya es demasiado tarde si algo no está en orden.

Otro componente importante es la experiencia virtual que realizan en un espacio interior, lo que permite ahorrar enormes costes económicos y de emisiones. El responsable del programa de entrenamiento del A400M, Enrique Vázquez del Rey, recuerda que cuando la instrucción se hace en la aeronave se requieren grandes cantidades de combustible, sin embargo, con esto es posible reducir riesgos y reducir costes.

Mediante el uso de gafas de realidad aumentada los tripulantes pueden entrenar maniobras tan arriesgadas como el repostaje en pleno vuelo. Esa es una de las funciones del tanquero A330MRTT para el que también se instruye en las instalaciones sevillanas. Esta plataforma aeronáutica se incorporó en 2018 y ha sido una de las últimas novedades del centro.