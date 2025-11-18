Suscríbete a
El centro de entrenamiento de Airbus de Sevilla asumirá la instrucción del Eurodrone

Este equipamiento, único en Europa, cumple su decimoquinto aniversario con más de 3.000 alumnos al año

La nueva planta de Airbus Cádiz desarrolla las primeras piezas del Eurodrone

Simulador del A400M por el que han pasado centenares de alumnos desde 2013
Simulador del A400M por el que han pasado centenares de alumnos desde 2013 maría guerra
Elena Martos

A la espalda de la planta de ensamblaje que Airbus tiene en el aeropuerto de Sevilla presta servicio desde hace quince años el centro de entrenamiento del constructor aeronáutico. Se trata de un espacio que dispone de cinco simuladores de vuelos de cuatro modelos de ... aviones militares y tiene todavía hueco para un sexto, que en este caso será el Eurodrone. El equipamiento sevillano, el único de este tipo en todo el continente que está en manos de una empresa privada, será el encargado de impartir la instrucción a los futuros pilotos del dron europeo que desarrollan en consorcio España y Alemania a través de Airbus, Italia con Leonardo y Francia con Dassault.

