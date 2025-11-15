Suscríbete a
Noriko Martín publica el primer disco flamenco en japonés: «Es mi forma de unir dos culturas que se entienden sin hablar el mismo idioma»

Se enamoró del cante jondo en el parque temático en el que trabajaba en Japón; años después lanza 'Más allá de las llamas', un álbum producido por Paco Ortega

Noriko Martín en las instalaciones de ABC de Sevilla
Noriko Martín en las instalaciones de ABC de Sevilla raúl doblado
Paula Mateo

Paula Mateo

Sevilla

Entre España y Japón hay un hilo invisible que los une desde hace siglos. La memoria de ese vínculo todavía se percibe en Andalucía, en lugares como Coria del Río, donde cada año se pone en valor esta conexión histórica con la fiesta japonesa Toro Nagashi ... , demostrando que el mestizaje cultural sigue latiendo con fuerza en el sur. Esa misma conexión protagoniza el nuevo trabajo de Noriko Martín, una artista japonesa que ha encontrado en el compás su pasión.

