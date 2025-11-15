Noriko Martín publica el primer disco flamenco en japonés: «Es mi forma de unir dos culturas que se entienden sin hablar el mismo idioma»

Entre España y Japón hay un hilo invisible que los une desde hace siglos. La memoria de ese vínculo todavía se percibe en Andalucía, en lugares como Coria del Río, donde cada año se pone en valor esta conexión histórica con la fiesta japonesa Toro Nagashi ... , demostrando que el mestizaje cultural sigue latiendo con fuerza en el sur. Esa misma conexión protagoniza el nuevo trabajo de Noriko Martín, una artista japonesa que ha encontrado en el compás su pasión.

En su primer álbum, 'Más allá de las llamas', la cantaora tiende un puente entre ambos mundos: el del flamenco y su lengua natal. «Representa quién soy: una japonesa que ama el flamenco. Es mi forma de unir dos culturas que se entienden sin hablar el mismo idioma». Se trata del primer disco de la historia del flamenco cantado en japonés, producido por Paco Ortega, y en el que la acompañan Batio Hangonyi al cello, Juan Carmona a la percusión, Gon Navarro a las guitarras y Juan Sebastián Vázquez al piano y teclados.

A pesar de que su tierra cuenta con una importante comunidad de aficionados al flamenco, la artista asegura que su trayectoria se ha desarrollado principalmente en España, por lo que la publicación de 'Más allá de las llamas' aún no ha traspasado fronteras. «No tengo mucha conexión con el mundo del flamenco en Japón. La gente que me sigue en mi país sabe lo que hago, pero estoy un poco separada de este sector allí», comenta.

Un flechazo a ritmo de compás

Su relación con el flamenco nació casi por azar. Nacida en Nagoya, Noriko trabajaba en los años noventa en un parque temático dedicado a España cuando presenció un espectáculo de ballet flamenco-clásico que la marcó para siempre. «Fue como cuando conoces a alguien y sabes que te gusta sin motivo. No hay explicación. Simplemente lo sentí», admite. El episodio le animó a aprender el baile de la mano de algunos compañeros españoles del parque, entre ellos Dolores Ortiz, Loli. «Ella me vio bailar y me dijo que me enseñaría más. A partir de ahí, empecé a tomármelo en serio», asegura. Como quien no apuesta no gana, Noriko optó por lanzarse de lleno a la piscina dejando su trabajo y trasladándose a Málaga para estudiar baile flamenco con La Lupi.

No obstante, una operación la apartó temporalmente del baile, reconduciendo su trayectoria artística al cante. Según admite, «no pensaba cantar. Creía que no era lo mío». Sin embargo, Miharu Yamada, guitarrista flamenco, paisano y su maestro, la convenció para aprender con él y así acompañarlo en el restaurante español en el que tocaba los domingos. Aquel ejercicio terminó desembocando en una nueva vocación. «Con el cante entendí el flamenco de manera más profunda que con el baile», explica.

Años después, regresó a España para continuar su formación con Talegón de Córdoba, en la Fundación Casa Patas, y más tarde, con Sonia Cortés y Silvia Luchetti. Gracias a esas enseñanzas, perfeccionó su técnica vocal y su comprensión del cante, no solo como disciplina artística, sino «también como filosofía de vida».

Su encuentro con Paco Ortega marcó un punto de inflexión en su carrera. «Nos conocimos hace más de diez años, cuando todavía no cantaba muy bien», confiesa entre risas. Ortega siguió de cerca su evolución y, poco antes de la pandemia, le propuso lanzarse a la aventura de cantar flamenco en japonés. «Al principio pensé que era imposible. Siempre creí que el flamenco debía cantarse en español, escuchando a los grandes, entendiendo la letra y la cultura. Pero también sentí que quería cantar como soy yo, como japonesa. Y ahí coincidimos». Esa fue la semilla que germinó 'Más allá de las llamas'. «Empezamos con un tema, el que da nombre al disco, y poco a poco fueron surgiendo más».

«Tuve que jugar mucho con las palabras, porque el japonés y el español tienen ritmos diferentes. Ha sido un trabajo muy complejo, pero muy bonito»

El proceso no fue fácil. «La mitad de los temas son versiones de canciones en español, pero no son traducciones literales. Es imposible traducir palabra por palabra. Lo que hice fue mantener el sentido y la emoción», explica. La otra mitad son composiciones originales, como 'Flor de olas' o 'Más allá de las llamas', en las que la artista funde la musicalidad japonesa con los ritmos flamencos. «Tuve que jugar mucho con las palabras, porque el japonés y el español tienen ritmos diferentes. Grababa, cambiaba, escuchaba... Hasta que todo encajaba. Ha sido un trabajo muy complejo, pero muy bonito».

«A veces me pregunto por qué a los japoneses nos gusta tanto el flamenco. Creo que es por su melancolía, su tristeza, su nostalgia... Esas emociones nos atraen mucho. Nos conecta desde un lugar muy humano». También encuentra similitudes musicales, y similitudes entre el cante tradicional japonés. «La estructura es parecida. Hay repeticiones, cambios de ritmo, finales intensos. Incluso usamos melismas, adornos con la voz, que recuerdan al flamenco».

Tras años de aprendizaje y búsqueda, 'Más allá de las llamas' simboliza el equilibrio entre sus dos mundos. «Paco Ortega siempre dice que este disco es música universal, y creo que tiene razón. El flamenco es patrimonio de la humanidad, por eso puede cantarse en cualquier idioma y desde cualquier rincón del mundo», asegura.

En la actualidad, la cantaora está presentando el disco por diferentes localidades de España. El 25 de octubre lo presentó en el marco del Delicatessen Andújar Music, junto a grupos como Derby Motoreta's Burrito Kachimba, el 13 de diciembre hará lo propio en el Teatro Coliseo de Villacarrillo. Por el momento, «voy despacio, pero con paso firme. Quizá más lenta que otros, pero avanzando segura. Estoy muy agradecida a Paco, a los músicos y a todos los que han creído en este proyecto», concluye.