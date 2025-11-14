Suscríbete a
Los museos andaluces proponen ocho intervenciones artísticas para celebrar el Día del Flamenco

Unos 400 artistas participan en la programación especial que celebra los 15 años de su declaración como Patrimonio de la Humanidad

Sevilla celebra el Día Mundial del Flamenco con José de la Tomasa, Manuel de la Tomasa y Andrés Marín

El ciclo 'Flamenco expuesto' tendrá actividades en espacios de las ocho provincias andaluzas
La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, celebra el próximo domingo 16 de noviembre el Día del Flamenco, en el que se conmemora el 15 aniversario de su inclusión en la Lista Representativa del Patrimonio ... Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, con un amplio programa de actividades en las ocho provincias andaluzas. Con motivo de la efeméride se está desarrollando en este mes, con la participación de 400 artistas de Andalucía, un programa de más de 170 iniciativas escénicas, formativas y de mediación cultural que vienen a subrayar el valor del flamenco como motor artístico, educativo y social.

