Jordi Soler: «La cota más alta de la literatura siempre la ofrece la poesía»

En una jornada plena de actividad, marcada por los disfraces y la decoración inspirada en brujas, vampiros y todo el imaginario de personajes que nos invade cada año a finales del mes de octubre, la Feria del Libro de Sevilla 2025 le ha dado ... la bienvenida al fin de semana. Un viernes delicioso, con numeroso público recorriendo las diferentes casetas y con todavía algunos restos en forma de charcos en el albero de los Jardines de Murillo de la gran tromba de agua que azotó la capital andaluza el pasado miércoles.

Uno de los atractivos de la tarde llegaba al espacio Felise, con una nueva entrega del Festival del Libro en lengua española, denominado Hispalit, que está propiciando interesantes encuentros y conversaciones, que saborean los lectores entre paseo y paseo.

En esta ocasión la poesía se convirtió en la protagonista del diálogo que mantuvieron los autores Jordi Soler y Raquel Lanseros. Una propuesta que estuvo presentada por Marta G. Navarro.

Soler (Veracruz, México, 1963), es un escritor que destaca por su obra narrativa, que se compone de 14 novelas, sus ensayos y algunas incursiones en el mundo de la poesía, aunque la poesía siempre ha guiado su obra. En su currículo también llama la atención el hecho de que llegó a dirigir una emisora de rock. Por su parte Raquel Lanseros (Jerez de la Frontera, 1973), es una más que reconocida poeta y traductora, que entre otras distinciones destaca por tener en su haber el Premio de la Crítica de 2019.

La conversación comenzó con la presentadora dando las gracias a todos los asistentes por «quedaros a disfrutar de esta charla, aunque no salgamos en la tele». Así, desveló como no era la primera vez que los dos autores coincidían en una cita de estas características, ya que anteriormente habían protagonizado un recordado encuentro en una fiesta de la Literatura tan destacada como es la Feria del Libro de Guadalajara.

Raquel Lanseros presentó a Jordi Soler como «el mexicano más catalán del mundo, algo que ocurrió por avatares históricos trágicos que vivió nuestro país, él es un puente entre América y España y también entre el pasado, el presente y el futuro. Comprende muy bien el pasado y nos lo devuelve en el presente con visos de futuro».

Por su parte, el autor mexicano presentó a Raquel contando que «antes de coincidir con ella en Guadalajara, yo ya había leído a Raquel, porque siempre me he considerado poeta, y tengo la costumbre de rebuscar por los rincones oscuros de todas las librerías buscando a los mejores poetas, y ahí encontré a una gran poeta como Raquel», al tiempo que hizo una auténtica declaración de amor al género, asegurando que «la cota más alta de la literatura siempre la da la poesía».

Los dos poetas mantuvieron un interesante diálogo, en el que el tema central fue la relación del amor con la poesía. Una charla en la que se pusieron encima de la mesa nombres como Sócrates, Joyce, Jantipa, Dante, Juan Ramón Jiménez, Zenobia Campubrí o títulos como La Historia Interminable o La Ilíada.

El misterio del amor

«Hay una especie de misterio al que no ha podido acceder la ciencia. Por más que la ciencia avance, y me declaro una gran defensora de la ciencia, es muy difícil que sea capaz de acceder al conocimiento de la génesis del amor y en última instancia de la vida. El amor es uno de los pocos fenómenos que nos sacan del tiempo», contó Raquel Lanseros.

El amor y la poesía fueron los protagonistas de este encuentro celebrado en la Feria del Libro de Sevilla 2025 juan flores

Ambos coincidieron a la hora de asegurar como el Romanticismo alemán ha marcado la forma de entender el amor en la actualidad, mientras que Soler apuntó que «la Revolución Francesa nos amarró a la razón, pero el amor está en otra esfera».

Una cita en la que no faltó tampoco un recordatorio al gran poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer, y en la que Raquel recibió el cariño de varios asistentes a la charla, que le agradecieron su presencia e incluso le confesaron que «llegaron a superar un mal de amores gracias a una de sus poesías». Como no podía ser de otra manera, el encuentro finalizó con los dos autores recitando bellos versos que provocaron una fuerte ovación de todos los asistentes.