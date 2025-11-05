Suscríbete a
¿Volverá a llover en Sevilla esta semana? Estas son las previsiones de la Aemet

Por lo general, los pronósticos son de cielos nubosos con lluvia escasa; la entrada de una masa de aire frío en la península propiciará un descenso de las temperaturas

Dos personas caminan protegiéndose de la lluvia por el Paseo de Cristina, en el centro de Sevilla
Álvaro Galván

Sin llegar al nivel del temporal de la semana pasada, puesto que la borrasca no llegó a tener el impacto que se preveía, Sevilla activó su Plan de Emergencias por la alerta naranja por lluvias que comunicó la Agencia Estatal de Meteorología, ... hasta las 20.00 horas del miércoles. De hecho, la precipitación acumulada dista mucho de la registrada la semana anterior, puesto que las estaciones de la capital hispalense, las del Aeropuerto y Tabalada, recogieron hasta las 16.00 horas 1,3 mm y 3,4 mm, respectivamente.

