¿Volverá a llover en Sevilla esta semana? Estas son las previsiones de la Aemet

Sin llegar al nivel del temporal de la semana pasada, puesto que la borrasca no llegó a tener el impacto que se preveía, Sevilla activó su Plan de Emergencias por la alerta naranja por lluvias que comunicó la Agencia Estatal de Meteorología, ... hasta las 20.00 horas del miércoles. De hecho, la precipitación acumulada dista mucho de la registrada la semana anterior, puesto que las estaciones de la capital hispalense, las del Aeropuerto y Tabalada, recogieron hasta las 16.00 horas 1,3 mm y 3,4 mm, respectivamente.

Eso sí, a pesar de que esa tormenta prevista para el mediodía del miércoles en Sevilla se desplazase al norte, desde la Aemet no solo se mantuvo el aviso naranja por riesgo importante de lluvia y el amarillo por fuertes rachas de viento durante la tarde, sino que se elevó el nivel (de amarillo a naranja) del riesgo de tormentas, pues podrían presentarse aún «con abundante aparato eléctrico, sin descartar que vayan acompañadas de granizo grande y que se produzcan tornados». Con lo cual, en vista de este panorama, que viene repitiéndose durante dos jornadas en las dos últimas semanas, muchos sevillanos se preguntan si volverá a llover en los próximos días.

¿Lloverá en Sevilla en lo que queda de semana o la que viene?

Como respuesta a la cuestión anterior, lo cierto es que para el jueves la Aemet presenta un pronóstico muy diferente al del miércoles, puesto que no hay activado ningún tipo de aviso por lluvias, tormentas o viento. Es más, cae por completo la probabilidad de precipitaciones, al igual que descienden las temperaturas, lo cual viene acontecido por la entrada de una masa de aire frío a la península. En concreto, podrían bajar hasta cinco grados las máximas y hasta tres las mínimas; los valores que quedarían serían los que se mantendrían durante los días posteriores, originándose así un ambiente cada vez más invernal.

Sí es cierto que el viernes, especialmente a partir de mediodía, el riesgo de lluvia aumenta considerablemente hasta la medianoche. No obstante, sería algo pasajero y ni siquiera persistente durante la jornada, ya que la predicción es de cielos nubosos con lluvia escasa.

Pronóstico de Aemet para estos próximos días en Sevilla Aemet

De cara al fin de semana se esperan unas jornadas más apacibles en Sevilla en lo que al tiempo se refiere, con un riesgo de lluvia muy escaso y cielos poco nubosos o con intervalos. Para el lunes, el panorama sería muy similar. Y, con respecto al martes de la semana que viene, aunque el riesgo de lluvia aumente ligeramente, no se esperarían fuertes chubascos en la capital hispalense.