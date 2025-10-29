Estas son las zonas de Sevilla donde más ha llovido hoy: seis pueblos superan los 84 litros por metro cuadrado

No son pocas las consecuencias que está dejando la intensísima lluvia que está azotando la provincia de Sevilla durante este miércoles. Inundaciones, caídas de árboles, restricciones en la circulación de vehículos, cierre de parques, suspensión de clases... Y es ... que las precipitaciones no han cesado durante toda esta jornada, tal y como se pronosticaba desde la Agencia Estatal de Meteorología, que activó para este viernes el aviso naranja en la Sierra Norte y en la campiña sevillana, y la alerta amarilla en la Sierra Sur.

Las inundaciones en diversos puntos están siendo frecuentes, en un contexto en el que la Junta de Andalucía ha activado el Plan de Emergencia por este fenómeno. Eso sí, no en todos los municipios sevillanos las trombas de agua están siendo iguales, ya que hay localidades donde ha llovido más y, por lo tanto, la acumulación está siendo mayor.

Zonas donde más ha llovido

Es más, observando los datos a nivel regional que ofrece la Aemet sobre precipitaciones acumuladas, son estaciones de la provincia de Sevilla las que lideran el ranking de Andalucía. Concretamente, donde más es en la capital hispalense, recogiendo las mayores precipitaciones el Aeropuerto de Sevilla con 98,6 mm (hasta las 15.10 horas).

Estaciones de Sevilla con más precipitaciones acumuladas este miércoles Aeropuerto de Sevilla: 98,6 mm (hasta las 15.10 horas).

Tablada: 91 mm (hasta las 15.00 horas).

Cazalla de la Sierra: 89,2 mm (hasta las 15.10 horas).

Tomares, Zaudín: 88,6 mm (hasta las 15.00 horas).

Fuentes de Andalucía: 87,8 mm (hasta las 14.00 horas).

Carrión de los Céspedes: 84,4 mm (hasta las 14.00 horas).

Almadén de la Plata: 84,2 mm (hasta las 14.00 horas).

La Puebla de los Infantes: 60,2 mm (hasta las 15.00 horas).

Carmona: 52,6 mm (hasta las 14.00 horas).

Écija: 47,3 mm (hasta las 15.10 horas).

Morón de la Frontera: 23,5 mm (hasta las 15.30 horas).

Guadalcanal: 20,4 mm (hasta las 15.00 horas).

Las Cabezas de San Juan: 9,8 mm (hasta las 14.00 horas).

La Roda de Andalucía: 1,2 mm (hasta las 15.10 horas).

Lora de Estepa: 1,2 mm (hasta las 15.00 horas).

Osuna: 1,2 mm (hasta las 14.00 horas).

Que en municipios como Écija, Morón de la Frontera, Lora de Estepa, La Roda de Andalucía u Osuna haya una precipitación acumulada menor tiene su justificación en que la alerta en la zona de la Sierra Sur de Sevilla es amarilla, en vez de naranja.