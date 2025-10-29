Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Inundaciones en calles y casas y caídas de árboles en Sevilla con más de 600 incidencias registradas
Última hora
El Ayuntamiento de Sevilla eleva al nivel uno su plan de emergencia tras más de 115 litros de agua en 13 horas

Estas son las zonas de Sevilla donde más ha llovido hoy: seis pueblos superan los 84 litros por metro cuadrado

Las intensas precipitaciones de este miércoles están afectando a toda la provincia, aunque no de igual manera

La DGT manda un aviso a quienes vayan a coger el coche hoy por estas zonas: «Tengan especial precaución»

Se hace de noche en Sevilla a las 12 del mediodía

Zona inundada en Marqués de Pickman
Zona inundada en Marqués de Pickman Raúl Doblado
Álvaro Galván

Álvaro Galván

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No son pocas las consecuencias que está dejando la intensísima lluvia que está azotando la provincia de Sevilla durante este miércoles. Inundaciones, caídas de árboles, restricciones en la circulación de vehículos, cierre de parques, suspensión de clases... Y es ... que las precipitaciones no han cesado durante toda esta jornada, tal y como se pronosticaba desde la Agencia Estatal de Meteorología, que activó para este viernes el aviso naranja en la Sierra Norte y en la campiña sevillana, y la alerta amarilla en la Sierra Sur.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app