Suscríbete a
ABC Premium

Andalucía quiere ser la región española con mayor volumen de agua regenerada

Islandia acoge la Cumbre IDRA 2025 sobre Agua y Cambio climático

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en la Cumbre IDRA 2025 sobre Agua
El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en la Cumbre IDRA 2025 sobre Agua abc

S.A.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado este lunes en la Cumbre IDRA 2025 sobre Agua y Cambio climático en Reikiavik (Islandia) que Andalucía sigue avanzando en una hoja de ruta con horizonte 2039 para ser la ... primera región española con mayor producción de agua regenerada, con un volumen de 262 hectómetros cúbicos (hm3) anuales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app