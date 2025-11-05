Suscríbete a
Alerta naranja por lluvia
La tormenta prevista para el mediodía en Sevilla se desplaza al norte
Directo
La sesión se reanudará por la tarde con testificales de periodistas que publicaron el caso

Alerta naranja por lluvia: la tormenta prevista para el mediodía en Sevilla se desplaza al norte

Los datos que maneja el Ayuntamiento hispalense apuntan a que la vaguada que se aproxima pasará con rapidez

El Consistorio mantiene el nivel 1 de la fase de preemergencia de su plan de alerta y la Aemet el aviso naranja por riesgo de fuertes precipitaciones y tormentas

La Aemet comunica al Ayuntamiento de Sevilla riesgo de trombas de agua de hasta 30 litros en una hora, granizo y tornados

Sevilla activa su Plan de Emergencias por la alerta naranja por lluvias: cierra parques, instalaciones deportivas y talleres de distrito

Mapa de la evolución de la tormenta
Mapa de la evolución de la tormenta ABC
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Aunque Sevilla está bajo un importante aviso meteorológico de nivel naranja por riesgo de trombas de agua de hasta 30 litros de agua por metro cuadrado en una sola hora y posibles tormentas, incluso con abundante aparato eléctrico, granizo y tornados; la borrasca podría ... no tener el impacto temido.

