«La siesta se está perdiendo en España a pesar de que mejora la salud y la productividad, como está ocurriendo en Alemania y Japón»

Serafín Sánchez Gómez es el presidente de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, que agrupa a más de 3.500 especialistas de toda España. Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, es jefe de Servicio de Otorrinolaringología ... del Hospital Universitario Virgen Macarena y profesor asociado de Otorrinolaringología de la Universidad de Sevilla.

-La otorrinolaringología es una especialidad muy amplia, que estudia varios órganos, pero resulta aún bastante desconocida para el gran público.

-Ese es precisamente uno de los retos de mi mandato, que se conozca y se visibilice. Esos órganos que nosotros estudiamos están todos conectados. Tenemos que respirar para poder hablar. Y la respiración es algo a lo que no prestamos demasiada atención, a pesar de que es básico no sólo para vivir sino también para hacer ejercicio y para cualquier actividad cotidiana.

-Al olfato sí le prestamos más atención.

-Sí, pero detrás de él está la respiración. La mala respiración se relaciona con la falta de olfato, aunque muchas veces hasta que no lo perdemos del todo no nos damos cuenta.

-Hay una gran industria detrás del sentido del olfato, cada vez mayor.

-El olfato es muy importante para la especie humana, nos permite oler las flores o el pan que sale del horno y que nos devuelve a la infancia. Y efectivamente hay una gran cantidad de industrias que van pivotando en torno al olfato, todo lo que son desodorantes o perfumes. Y la propia gastronomía está muy relacionada con el olfato.

-¿Y cómo andamos de olfato los andaluces?

-Estamos ahora empezando a darle importancia. El Covid le dio mucha visibilidad al sentido del olfato porque su pérdida era uno de los primeros síntomas de la enfermedad. Existen otras patologías menos conocidas como los pólipos nasales o la rinitis alérgica.

-¿Y de oído qué tal vamos?

-De oído andamos también regular. La audición tiene muchas fases a lo largo de la vida y hay enfermedades que pueden alterarla. En Andalucía tenemos una cobertura muy buena de los niños que nacen sordos y desde hace 22 años hay un programa de cribado neonatal de hipoacusias congénitas que permite identificar a niños que nacen con sorderas.

-¿Cuántos niños nacen así en Andalucía?

-Uno de cada mil niños andaluces nace con sordera. Y es importante destacar que en este momento podemos ofrecerles un mundo sonoro para poder adquirir un lenguaje oral. Un niño sordo puede tener una vida normal y una comunicación oral con medios alternativos.

-¿Es inevitable la pérdida de audición con la edad?

-Sí, a partir de los 55 años. Le denominados presbiacusia. El 40 por ciento de las personas mayores de 70 años tiene una pérdida auditiva destacable y a partir de los 80 años estos problemas de audición propician que su comunicación con los demás esté muy deteriorada.

-Estamos hablando de muchas personas con esta grave limitación, cada vez más...

-Sí, por el envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida. Hay más de 6.000 personas de 100 años o más en Andalucía. Sólo en Sevilla hay 800 centenarios. Y muchos de ellos no salen de su casa porque no oyen.

-¿Los audífonos no son eficaces a partir de cierta edad?

-Cuando se va avanzando en edad, la pérdida es tan profunda que los audífonos no resuelven el problema. Pero tenemos una solución que son los implantes cocleares.

-¿Somos punteros en Andalucía en esto?

-Sí, disponemos de tres centros donde se hacen este tipo de intervenciones. El Virgen Macarena de Sevilla, el San Cecilio de Granada y el Virgen de la Victoria de Málaga. Andalucía también es pionera y puntera en investigación, sobre todo en identificación, diagnóstico y manejo de personas mayores. Para nosotros los mayores son nuestra obsesión.

-¿Por qué?

-Porque por esa pérdida de audición, no salen de su casa, les da miedo todo y se sienten inútiles porque la gente no les habla. Y muchos se acaban aislando y deprimiendo y terminan teniendo deterioro cognitivo por esta causa. Y cuando les hacemos un implante coclear les cambia la vida radicalmente, vuelven a salir de casa y a sentirse útiles para la familia y pueden ir a volver a recoger a los nietos al colegio. Es una vida completamente nueva y diferente. Tenemos el caso de una señora de 83 años que volvió a conducir su coche. Hemos hecho 1.300 implantes en el Virgen Macarena desde 2008, casi un tercio de los cuales se ha hecho a mayores de 65 años. El San Cecilio de Granada ha superado los 2.500.

-¿Con un implante coclear se puede sacar de la depresión a estas personas?

-Sí, a casi todas que las sufren, que son muchas.

-¿Y de la soledad no deseada?

-Sí, esto se vio mucho a partir de la pandemia Covid. Pero en otras comunidades españolas este problema es mucho más grave.

-¿Por qué?

-Porque en Andalucía hay más apoyo familiar y social a las personas mayores que en el resto de España. Ese apoyo social mantiene a las mayores muy útiles y se nota mucho más en estas situaciones en las que no se puede oír. En el caso de los niños, estamos conectados desde los hospitales con los maestros de sus colegios para hacer un seguimiento y también con sus logopedas para detectar cualquier problema que surja.

-Cada vez dormimos peor. ¿A qué se debe?

-Es un problema creciente pero muchas veces pasa desapercibido como es el caso de la apnea del sueño en la que se pierde el ritmo de la respiración y puedes llevarte más de un minuto sin respirar. El ronquido, que muchas personas ignoran salvo que se lo diga la persona que está al lado, es otro síntoma premonitorio. También falta mucho conocimiento en el mundo sanitario porque son enfermedades tan comunes y tan poco valoradas por la población que no se les da la importancia que en realidad tienen. Y la apnea del sueño conduce a otros muchos problemas como la hipertensión arterial y a somnolencia diurna que provoca por ejemplo accidentes laborales y accidentes de tráfico. Dormir mal provoca que gente se quede dormida en lo alto de un andamio o conduciendo un coche. Esto es muy peligroso.

-¿Se duerme peor en Andalucía que en otros lugares?

-Hay pocos estudios par comparar pero el clima influye mucho. Los andaluces dormimos poco, en general. Muchos turistas se sorprenden de nuestra vida nocturna o que mucha gente esté en la calle a las 10 de la noche. Aquí hace calor y es más difícil conciliar el sueño. A pesar de eso, aquí hay mucho talento y se trabaja mucho.

-Cuando uno duerme peor, es menos productivo...

-Eso se llama presentismo, que es el que va a trabajar pero es como si no estuviera porque llega cansado o no puede concentrarse bien.

-¿Esto es un problema en Andalucía?

-No te das cuenta de que lo es porque estás metido en la vorágine del día a día. Aquí a las ocho de la mañana hay una actividad frenética y casi todas las persianas están levantadas. En Andalucía la vida cotidiana de nuestros pueblos y ciudades empieza muy pronto.

-Y acaba muy tarde...

-Demasiado tarde...

-Esto provocará insomnio...

-Más que insomnio, cansancio.

- Y ya casi no hacemos siesta en Andalucía...

-Es verdad. Ni en el resto de España. La siesta que hacíamos tanto en Andalucía, especialmente por el clima, se está perdiendo porque los horarios laborales son continuados y el comercio ha dejado de cerrar al mediodía. Y aquí queremos mantener la vida activa en el tiempo de ocio y eso choca con descanso y provoca que perdamos horas de sueño y estemos más cansados de día.

-La siesta es, pues, terapéutica. ¿Perder esa costumbre equivale a pérdida de salud?

-Sí, es pérdida de salud y supone pérdida de productividad. Hay países germánicos o anglosajones han descubierto, además, que esa pequeña siesta mejora el rendimiento de los trabajadores. Está más fresca y más útil para hacer su trabajo. En Japón, un país de los más laboriosos del mundo, ha instalado en muchos centros de trabajo cápsulas o dormitorios de siesta.

-¿Qué mensaje lanzaría a esas personas con problemas para dormir o con patologías relacionadas con su especialidad?

-Que no se resignen y consulten con los otorrinos. Siempre les vamos a dar una solución que mejorará su calidad de vida. Y que les podemos cambiar la vida. Trabajamos con muchas infecciones graves y con tumores cerebrales muy graves, cánceres de laringe, de faringe y en las fosas nasales, pero nosotros ofrecemos sobre todo calidad de vida. Trabajamos con neurocirujanos para facilitar el acceso a esos tumores a través de las fosas nasales con endoscopios. Esto es cirugía de base de cráneo. Y nos resulta sorprendente que extirpamos tumores del tamaño de una mandarina sin dejar ninguna cicatriz y que extraemos por la nariz. Y a los dos días el paciente puede estar en su casa. Cada vez podemos extirpar tumores más complejos con cirugías cada vez menos invasivas.

-Usarán robótica e IA en estas cirugías.

-Sí, hacemos incluso impresiones en 3D y en resinas y plásticos de la cabeza de los pacientes para guiarnos en la operación. Utilizamos también navegadores en 3D que nos dan mucha seguridad a los cirujanos. Son cirugías muy precisas y delicadas. Y en inteligencia artificial descubrimos nuevas aplicaciones casi cada semana, sobre todo en análisis de imágenes y diagnósticos.