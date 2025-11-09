«Lo que ha ocurrido en Andalucía con los cribados de cáncer de mama podría pasar en otros campos y en cualquier otra comunidad española»

Serafín Sánchez Gómez es el presidente de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, que agrupa a más de 3.500 especialistas de toda España. Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, es jefe de Servicio de Otorrinolaringología ... del Hospital Universitario Virgen Macarena y profesor asociado de Otorrinolaringología de la Universidad de Sevilla. Este centro es puntero en España en los programas de cribados neonatales para identificar sorderas, que llevan haciéndose desde hace más de 22 años.

- ¿Qué cree que ha podido pasar para que hayan fallado los programas de cribado de cáncer de mama en Andalucía, especialmente en el Virgen del Rocío de Sevilla, el mayor hospital de la comunidad?

-La debilidad, a mi juicio, han sido los registros de los sistemas de información que no sido capaces de comunicar a todos los agentes implicados la identificación de las personas que necesitaban un seguimiento o una atención mucho más específica. Creo que aparte de la parte tecnológica, también ha fallado la coordinación. Hace falta una coordinación para identificar rápidamente los problemas y las soluciones.

-¿En los programas de cribado que hacen en su unidad lo tienen todo esto resuelto?

-La verdad es que no. Y se suple mucho con una actitud profesional de entrega total. Todos los programas de cribados son mejorables y no sólo en Andalucía. Podría ocurrir perfectamente en cualquier otra comunidad lo que ha pasado con los programas de cáncer de mama.