Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Sánchez cesa a la mano derecha de Paco Salazar en Moncloa, Antonio Hernández

Los sevillanos prolongan su idilio con la víspera de la Inmaculada

Las tunas universitarias congregaron más público que en los últimos años en la tradicional vigilia

Los sevillanos se aferran al 8 de diciembre como hacía tiempo que no lo hacían
Los sevillanos se aferran al 8 de diciembre como hacía tiempo que no lo hacían juan flores
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En Sevilla las fiestas grandes siempre se viven con grandes vísperas, y la Inmaculada no es una excepción. Al contrario. El ambiente de júbilo se palpaba a plena luz del día con las calles repletas de gente. Desde primera hora de la tarde eran pocos ... los rincones del Casco Antiguo de la ciudad en los que no había tunos, grandes protagonistas de una jornada en la que Sevilla hace realidad su tópico y tradición su leyenda. Las grandes reuniones de personas que se sentaban a comer en cualquier bar se llevaban la grata sorpresa de contar con amenizaciones musicales como la de los veteranos —pues todos peinaban canas— tunos de Aparejadores en el mercado de Triana. Les quedaba un largo día por delante.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app