Proyectan otro hotel en el edificio de la Unión y el Fénix junto a la Avenida de la Constitución

Los inquilinos del edificio de oficinas de La Unión y el Fénix , situado junto a la Plaza Nueva, han recibido una comunicación de que su contrato de alquiler no se renovará más. La propiedad, que está en manos de una sociedad inmobiliaria gestionada ... por el despacho de abogados Lener , ha decidido vaciarlo y estudia un proyecto hotelero. Así se lo han notificado a los que vienen ocupando desde hace años las dependencias de este céntrico inmueble que la aseguradora Allianz vendió en 2011 .

La operación no resultó sencilla, pues se hizo mediante un leasing a quince años con el Banco Sabadell, que es el que figura como propietario en la escritura, aunque en la práctica es esta sociedad inmobiliaria la que dispone del inmueble. Entonces se subrogaron los alquileres para continuar con el uso de oficina que había tenido desde su construcción en los años cuarenta . Sin embargo, esta decisión conlleva un proyecto de reforma integral y la intención de cambiar la naturaleza del edificio, que pasaría a ser un hotel o un complejo de apartamentos turísticos, como se ha avanzado a los inquilinos. No obstante, fuentes del despacho Lener aseguran a ABC que «aún no hay nada cerrado, el proyecto turístico es sólo una alternativa que se ha planteado» y que en ningún caso será a corto plazo, pues hay arrendadores que todavía tienen varios años de contrato» . Eso sí admitieron que se ha dado orden de no renovar más alquileres.

El número 2 de Fernández González se proyectó a principios de la Guerra Civil y se terminó de construir en 1940 . Es obra del arquitecto Fernando Cánovas del Castillo , quien afrontó una enorme dificultad por lo irregular que era el solar, que hace esquina en la confluencia con la calle Joaquín Guichot. En los planos originales disponía de dependencias en el semisótano, el bajo, la entreplanta, el principal, las tres plantas de altura y el ático. Además estaba provisto de un refugio contra bombardeos, según la información que consta en el Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo que pertenece al Ministerio de Transportes y Movilidad.

Poco queda de todo aquello. A lo largo de los años ha sufrido numerosas transformaciones en el interior, la última en el año 2000 cuando se dio entrada a la mayor parte de las empresas que hoy tienen allí su centro de trabajo . Entre ellas se encuentra un conocido despacho de abogado, una notaría, una firma de publicidad y hasta un fondo de inversión, que casualmente es dueño de otro hotel en la ciudad. La firma legal que lo gestiona también tiene allí oficina.

El nivel de ocupación ronda el 70 por ciento, quedando libre el antiguo local del banco Banesto y varios módulos interiores que no se han logrado alquilar a lo largo de los años. Algunos de los inquilinos llevan dos décadas en este emplazamiento y han empezado ya a buscar nueva ubicación ante el requerimiento de la propiedad.

Este inmueble, de más de 6.000 metros cuadrados, está adosado al del antiguo Banco de Andalucía, donde la cadena Marriot abrirá un cuatro estrellas de la gama Autograph el próximo año . Éste es sólo el primero de una concentración de proyectos turísticos en el entorno que continúa por el nuevo alojamiento de la cadena andaluza Soho en la antigua tienda Fnac y un tercero de la catalana Alma hoteles en la plaza de San Francisco que también está en obras. Curiosamente todos ellos fueron sede de entidades bancarias antes de darles paso a la actividad hotelera.

El cuarto proyecto confirmado es el de la Plaza de Jerez que promueve el empresario vasco Jorge Alba, responsable de Euroglobal Investments , que rehabilitará otro edificio regionalista de los años veinte para convertirlo en un establecimiento de cuatro estrellas con un restaurante del máximo nivel.