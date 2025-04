Presenta su dimisión el nuevo delegado de Educación y Deporte de la Junta al estar procesado por estafa

A preguntas de ABC, Miguel Martín León, nuevo delegado de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, reconocía a las 17 horas de ayer que está siendo investigado en una querella criminal que la empresa Fleshlight presentó en 2015 contra él, la asociación deportiva Anima Vitae y varios directivos de la firma por el presunto desvío de un patrocinio de casi 40.000 euros. Cinco horas después presentaba su dimisión, que será tomada en consideración este martes por el Consejo de Gobierno.

Aseguró ayer estar tranquilo «porque -dijo- toda mi vida he sido una persona íntegra», «lo único que hice fue entrenar a un equipo» y «no he cobrado ni un euro del patrocinio». A su juicio, es víctima de una falsedad documental, una estafa procesal», una querella falsa y falso testimonio, razón por la que ha pedido el archivo del procedimiento.

Martín León, que no pertenece a Ciudadanos aunque fue nombrado a propuesta del partido, admite que hace años contó a Javier Imbroda, el hoy consejero de Educación de la Junta y desde hace años su amigo por ser ambos entrenadores, que le habían presentado una querella por estafa, pero afirma que cuando le llamó hace unos días para ser delegado provincial de Educación en Sevilla no le dijo que el tema judicial aún no estaba resuelto «porque sinceramente yo pensaba que estaba terminado, ya que no le presté atención».

En cuanto al Código Ético de Ciudadanos que establece que un imputado no puede ocupar un cargo público, el delegado provincial de Educación aseguró que desconocía esos condicionantes. Tras la llamada de ABC, Martín León anunció que llamaría a Imbroda por teléfono para preguntarle qué hacía. «Si ellos me dicen que renuncie, renunciaré», afirmaba ayer antes de presentar su dimisión a Imbroda. Su representante jurídico adelantó que Martín León demandará a la empresa Fleshlight por daños económicos y perjuicios a su honor, ya que gana más como delegado de Educación que como director de un colegio.

La querella ha sido presentada por Fleshlight, uno de los mayores productores mundiales de vaginas de plástico , cuya fábrica está en Dos Hermanas. La empresa, del millonario Steven Shubin, patrocinó con 42.000 euros un equipo de baloncesto masculino integrado mayoritariamente por trabajadores de la empresa. Según el texto de la querella, se acordó que ese dinero sería para dar publicidad a la empresa y patrocinar al equipo de Fleshlight, pero finalmente el dinero fue desviado presuntamente a la asociación deportiva Anima Vitae y parte del mismo habría cabado en el bolsillo de dos hermanos del delegado que eran directivos de la empresa.

En febrero de 2019, el juzgado de Primera Instancia Instrucción 3 de Dos Hermanas dictó un auto en el que acordó la apertura de juicio oral por un delito de apropiación indebida y estafa contra Miguel Martín León y varios directivos de Fleshlight International , entre los que estaban dos hermanos suyos, así como contra la A sociación Anima Vitae y su responsable, Julio P. Asimismo, estableció la obligación de presentar una fianza de 60.0000 euros para asegurar las responsabilidades pecuarias.

Delito de estafa continuada

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa continuada , por lo que pide para Miguel Martín León y varios acusados, entre ellos el responsable de Anima Vitae, una pena de dos años y seis meses de prisión, y en concepto de responsabilidad civil establece que deberán indermnizar a Steven Shubin con 37.916 euros. Por su parte, la empresa pide para Miguel Martín León dos años y seis meses de prisión por pertenencia a grupo criminal , cinco años de prisión por estafa continuada y un año de prisión e inhabilitación para el derecho a sufragio pasivo por la falsedad documental.

Aún no hay fecha para la celebración de juicio porque en junio la representación de Anima Vitae comunicó al juzgado de Dos Hermanas que no le traslado de auto de apertura de juicio oral para presentar escrito. Finalmente, la asociación ha presentado recurso de apelación ante la Audiencia por ello.

La empresa asegura que l a Asociación Anima Vitae y su representante, en connivencia con los familiares de Martín León que eran directivos de la compañía, usaron los fondos presupuestados y abonados para el equipo de baloncesto Fleshlight, «destinándolos a la labor social de Anima Vitae», costeando entre otras cosas nóminas de sus empleados, seguridad social, gastos de equipos filiales... Incluso, en la demanda consta que la asociación llegó a pagar casi 6.000 euros a R. M. L., directivo de Fleshlight y hermano del delegado de Educación. La firma de juguetes eróticos afirma que otro hermano suyo, también directivo, recibió 1.200 euros, no siendo jugador del equipo.

Trabajo «altruista»

Miguel Martín León declaró a ABC que no sabe por qué le metieron en esa querella «porque realmente yo sólo era entrenador de ese equipo, y lo fui de septiembre a noviembre de 2012, jugando sólo cinco partidos». Al nuevo delegado de Educación le sorprende que tres años después se presentara una querella contra él por estafa continuada y apropiación indebida. Acusa a la empresa «de sacar ahora esta querella aprovechando mi nombramiento como delegado de Educación».

«Yo no cobré nada como entrenador porque fue algo voluntario. De hecho, fue una de las condiciones que me puso la Federación Española de Baloncesto», añadió Martín León, quien se lamenta de haber seguido el consejo de su primer abogado para no declarar cuando se le citó por parte del juzgado. Su representante legal insiste en que «nunca tuvo cargo alguno de gestión en el club deportivo ni en la empresa patrocinadora ni en la fundación», «su única relación con el club fue entrenar durante cinco partidos en la temporada 2012-13, además de poner en contacto a la empresa patrocinadora con el club. Una actividad estrictamente deportiva, la de entrenador, que llevó a cabo de manera altruista, sin cobrar absolutamente nada».

Negó Martín León que uno de sus hermanos, entonces directivo de la empresa, gestionara el patrocinio y desmiente también que él se ofreciera para ser entrenador. «Fue la empresa la que me buscó a mí y fue el dueño de la empresa el que me insistió por confianza en mí», subrayó. En cuanto a los e mail que Martín León envió al dueño de la empresa usando el logotipo de la Federación Española de Baloncesto para ofrecerle la posibilidad de participar en una competición importante, el nuevo delegado admitió que usaba indistintamente los correos electrónicos que tenía como director nacional de entrenadores y otros personales.

Rechaza las acusaciones de Fleshlight de que el equipo no compitió en la competición Primera Nacional. «Sí que lo hizo y eso está todo en registros oficiales», aseguró Martín León, quien niega que se desviara dinero a la asociación deportiva Anima Vitae. «En realidad esa asociación tiene un club de baloncesto. Según la Ley de Deporte de Andalucía, tú necesitas tener un club de baloncesto registrado para poder competir. Es decir, ninguna empresa puede competir como tal. Por eso buscamos un club que tuviera un equipo en categoría junior o provincial. Y el único club que podía hacer eso era el Anima Vitae».

Destino del dinero

En cuanto a la denuncia de Fleshlight sobre el dinero que Anima Vitae habría transferido a dos de sus hermanos directivos de la empresa, Miguel Martín León aseguró que a él no le consta que cobraran «ni un duro» de esa asociación deportiva. Afirmó que entre los gastos de un club está el pago de los arbitrajes de los partidos del equipo, inscripción de los equipos, la licencia de cada jugador o los desplazamientos en autobuses para trayectos largos. En cuanto a la denuncia de que el dinero enviado por Fleshlight a Anima Vitae fue usada para pagar nóminas o a la Seguridad Socia, subrayó que «cuando Adidas patrocina al Real Madrid, este equipo puede pagar ese dinero lo que considere oportuno». ¿Qué hizo realmente Anima Vitae con el dinero de Fleshlight? Martín León manifestó que «no tengo ni idea porque en noviembre me desvinculé del equipo».

¿Por qué abandonó Martín León el equipo Fleshlight en noviembre de 2019, antes de acabar la temporada? Asegura que lo hizo por razones de conciliación familiar: «tenía entonces dos hijos pequeños, seguía trabajando en la Federación y los entrenamientos eran tarde. El equipo empezó a perder y hablé con el presidente porque me di cuenta de que no había conseguido enganchar al equipo y me marché».

