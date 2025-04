Juan Espadas niega ser el organizador de la 'Feria' en el Centro, pero el Distrito Casco Antiguo anima a bailar

La posición del Juan Espadas en la polémica de la recreación del ambiente de la Feria en el Centro es muy contradictoria. Ayer negó que el Ayuntamiento haya organizado espacios para bailar, pero en internet el Museo Bellver anunciaba que se convertirá en la « ... Caseta de guardia Fabiola» con la decoración del patio como caseta «para poder bailar sevillanas». Es más, el anuncio añadía que «las personas que vayan vestidas de gitana o de corto recibirán recuerdos y entrarán gratis» y que «el Distrito Municipal Casco Antiguo colabora en la animación musical» .

Ahora el alcalde se desentiende de todo esto, pero la iniciativa es municipal y se hace en espacios que pertenecen al Ayuntamiento. Y, por otra parte, mientras aseguraba que todo eso es mentira también reclamaba su derecho a organizar eventos comparándose con otros lugares: «El domingo había un pase de modelos de moda flamenca en Madrid , pero parece que eso al PP de Madrid no le preocupa». También recordó que «un municipio sevillano próximo ha tomado una iniciativa particular y no sé si ha recibido la misma carta que yo de la delegada territorial de Salud por si se estaba invitando a algún acto ferial», en referencia a los actos organizados en Mairena del Alcor , donde gobierna el PP, con motivo de su feria.

Según el alcalde, el Ayuntamiento «sólo» ha planteado «cuatro o cinco actividades en la ciudad, musicales, de apoyo a la moda flamenca y con hosteleros» y defendió que la gente que los fines de semana está en la plaza del Salvador o paseando por el centro va a ser «prácticamente la misma, ya que se tiene confinamiento perimetral». « Vamos a ser nosotros mismos con nosotros mismos . ¿Por qué a nadie le ha preocupado este fin de semana?», se quejó dejando claro que «nadie va a bailar sevillanas en un local porque incumple las normas». No aclaró si esta prohibición afecta también a la Casa Fabiola y a la animación musical del Distrito Casco Antiguo.

Se trata, según recalcó Espadas, de «respetar los sentimientos y la actividad económica en los niveles que la autoridad sanitaria diga». «Este año que podemos estar en la calle, el Ayuntamiento pretende colocar un exorno y hacer una cartelería , lo que no es llamamiento a nada, después de que el año pasado los vecinos decoraban sus balcones ante el confinamiento domiciliario. Es intentar estar con el estado de ánimo de los sevillanos», concluyó.