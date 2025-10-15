Estos son los servicios mínimos de Tussam, Metro y Renfe para la huelga de este 15 de octubre en Sevilla

La huelga general de este miércoles promovida por los sindicatos CCOO, UGT y CGT para denunciar el genocidio del Estado israelí y en apoyo a Palestina afectará al servicio de transportes público en toda la comunidad de Andalucía.

La Consejería de Empleo, Empresa y ... Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha decretado unos servicios mínimos a los que obliga la ley que dejará los transportes urbanos e interurbanos al 50% con respecto a una jornada normal. Estos servicios mínimos comenzarán desde las 00,00 a las 24.00 horas de este miércoles.

Por lo tanto, esto afectará directamente al servicio de autobuses urbanos de Tussam, al Metro de Sevilla así como los trenes de Renfe. En estos casos, la relación de servicios mínimos es la siguiente, según la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que establece que tanto para los servicios de cercanías como para los de medio y largo recorrido así como para el transporte metropolitano por ferrocarril se garantizarán un 50% de los servicios, salvo en los supuestos de concurrencia con servicios alternativos, en cuyo caso se reducirán al 10%.

En el caso de los transportes urbanos de viajeros, se garantizará el 50% de la totalidad de los servicios durante las horas punta -de 6,00 a 9,00 y de 18,00 a 21,00 horas- y el mantenimiento de un autobús o tranvía por línea el resto de las horas.

Para las líneas de Tussam se establece el 50% de los servicios prestados en una jornada normal, por lo que será una frecuencia media de paso de entre 10 y 25 minutos en la mayor parte de los trayectos. Tanto en la página web como en la app de Tussam se podrá consultar en tiempo real el horario de paso por parada de los autobuses. Los usuarios tendrán que esperar algo más en las paradas ya que provocará previsiblemente ciertos retrasos en los trayectos.

Los autobuses metropolitanos en el ámbito del Consorcio que conectan la capital con los municipios cercanos (Alcalá de Guadaíra, Salteras, Carmona, Tomares, Bormujos... ) también se verán afectados por esta jornada de huelga, estableciéndose unos servicios mínimos del 50% para todas las franjas horarias del día. A continuación, estas son las líneas con dichos servicios.

Autobuses metropolitanos afectados: Línea M-101A Circular Aljarafe.

Línea M-101B Circular Aljarafe.

Línea M-102A Circular Externa.

Línea M-102B Circular Externa

Línea M-104 Alcalá de Guadaira - Hospital de Valme

Línea M-105 Salteras-Bormujos-Estación de Metro de Ciudad Expo.

Línea M-106 Carmona-El Viso-Mairena-Alcalá de Guadaira

Línea M-107 Aznalcóllar-Sanlúcar la Mayor-Hospital de Bormujos

Línea M-108 Tomares - San Juan de Aznalfarache.

Línea M-108B Tomares - San Juan de Aznalfarache

Línea M-109 Bormujos-Estación de Metro Ciudad Expo (Mairena del Aljarafe)

Línea M-110 Sevilla - La Algaba - Sevilla (Circular).

Línea M-111 Sevilla - San José de la Rinconada.

Línea M-112 Sevilla - La Rinconada - San José de la Rinconada.

Línea M-114 Sevilla - La Algaba - Torre de la Reina.

Línea M-115 Sevilla - La Rinconada - Alcalá del Río.

Línea M-120 Sevilla (Torreblanca) - Alcalá de Guadaira (Santa Genoveva)

Línea M-121 Sevilla - Alcalá de Guadaira (centro).

Línea M-122 Sevilla - Alcalá de Guadaira (directo).

Línea M-123 Sevilla - Alcalá de Guadaira (por Quintillo).

Línea M-123B Alcalá de Guadaira - UPO.

Línea M-124 Sevilla - Carmona.

Línea M-124 Lanzadera Sevilla-Urbanizaciones Carmona.

Línea M-126 Sevilla-Mairena del Alcor-El Viso del Alcor.

Línea M-130A Sevilla - Montequinto.

Línea M-130B Sevilla-Montequinto (por Olivar de Quintos).

Línea M-131 Sevilla - Dos Hermanas (directo)

Línea M-132 Sevilla - Dos Hermanas (barriada).

Línea M-132B Sevilla - Fuente del Rey - Dos Hermanas (por P. la Isla)

Línea M-133 Sevilla - Dos Hermanas (por Olivar de Quintos).

Línea M-134 Sevilla - Los Palacios.

Línea M-140 Sevilla - Puebla del Río (por Peña Bética).

Línea M-141 Sevilla (Pza. Armas) - Puebla del Río.

Línea M-142A Sevilla (Pza. Armas) - Coria del Río.

Línea M-142B Sevilla (Pza. Armas) - Coria del Río.

Línea M-143 Sevilla - San Juan de Aznalfarache - Coria del Rio - Puebla del Rio - Isla Mayor

Línea M-151 Sevilla - San Juan de Aznalfarache - Mairena del Aljarafe - Urb. Puebla del Marqués.

Línea M-152 Sevilla - San Juan de Aznalfarache - Mairena del Aljarafe - Palomares del Río.

Línea M-153 Sevilla - San Juan de Aznalfarache - Mairena del Aljarafe - Palomares del Río - Almensilla.

Línea M-154 Sevilla - San Juan de Aznalfarache - Mairena del Aljarafe (cerro).

Línea M-155 Sevilla - Almensilla (por Polígono P.I.S.A.).

Línea M-157 Sevilla - Tomares - Bollullos de la Mitación.

Línea M-158 Sevilla - Bormujos - Bollullos de la Mitación.

Línea M-159 Sevilla - Castilleja de la Cuesta - Bollullos de la Mitación.

Línea M-160 Sevilla - Gines.

Línea M-161 Sevilla - Tomares.

Línea M-162 Sevilla - Los Remedios - Bormujos.

Línea M-163 Sevilla - Nueva Sevilla - Bormujos.

Línea M-165 Sevilla-Huévar-Carrión-Castilleja del Campo.

Línea M-166 Sevilla - Sanlúcar la Mayor.

Línea M-167 Sevilla - Hospital de Bormujos - Villanueva.

Línea M-168 Sevilla - Espartinas - Benacazón.

Línea M-169 Sevilla-Bormujos-Bollullos-Aznalcázar-Pilas-Villamanrique.

Línea M-169B Villamanrique-Sanlúcar la Mayor (servicio a la demanda).

Línea M-170A Sevilla - Camas - Santiponce.

Línea M-170B Sevilla - Camas - Santiponce - Las Pajanosas (Guillena).

Línea M-173 Castilleja de la Cuesta - Camas (Circular).

Línea M-173B Camas - San Juan de Aznalfarache.

Línea M-174 Sevilla - Valencina - Las Pilas - La Gloria (con paso por Camas).

Línea M-175 Sevilla - Castilleja de Guzmán - Valencina - Salteras - La Albaida (con paso por Camas).

Línea M-176 Sevilla-Camas-Gerena-Aznalcóllar.

Línea M-177 Sevilla-Camas-Guillena.

Línea M-216 Sevilla-San José de la Rinconada-Brenes.

Línea M-221 Sevilla - Utrera (por Alcalá de Guadaira).

Más información de cada una de ellas en este enlace o llamando al número del Consorcio de Transportes: 955 038 665.

En el caso del Metro de Sevilla, se garantizará el 50% del servicio en horas punta, reduciéndose al 10% si existe un servicio alternativo de transporte en la misma franja. Igualmente, se pueden consultar los horarios actualizados en su página web.