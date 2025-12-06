La selección uruguaya de fútbol elige una imagen de Sevilla para anunciar su encuentro con España en el Mundial 2026

La selección de fútbol de Uruguay ha anunciado su enfrentamiento con la de España en la fase de grupos del Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá con una fotografía de Sevilla. Así, la cuenta oficial del equipo charrúa ha elegido una ... imagen de la capital andaluza para identificar al país de uno de sus rivales en esta fase inicial.

En sus perfiles de redes sociales, la selección sudamericana fue desgranando este viernes el resultado del sorteo con los primeros contrincantes a los que se enfrentará en la fase de grupos del Mundial 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio. Además de España, en un duelo de campeones, participarán en este cuadro (Grupo H) las selecciones de Cabo Verde y Arabia Saudí.

Para hablar de España, desde el otro lado del Atlántico han elegido una toma aérea desde la Giralda y así anunciar el encuentro que disputarán los equipos dirigidos por Luis de la Fuente y Marcelo Bielsa, éste último un viejo conocido de la afición española por haber entrenado a equipos como el Espanyol o el Athletic de Bilbao. Precisamente, en la temporada que el entrenador argentino fichó por el club vasco, se habló del interés de otros equipos europeos, entre ellos el Sevilla FC.

La fotografía que acompaña el post del equipo de Uruguay muestra una imagen de la ciudad hispalense sin su silueta más identificable, la de la Catedral. De hecho, se trata de una foto tomada desde la Giralda, con la calle Mateos Gago recortando los edificios característicos del corazón de la capital sevillana.

Primer rival confirmado para la @FIFAWorldCup: España 🇪🇸 pic.twitter.com/8HJiqx9oYT — Selección Uruguaya (@Uruguay) December 5, 2025

El gesto del equipo uruguayo ha sido agradecido horas después por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de la misma forma, con un cariñoso tuit y una frase muy directa. «En Uruguay saben perfectamente donde está el corazón ️de España».

👏🏼¡Gracias por elegir Sevilla para vuestro anuncio 😍! https://t.co/vmAd4BYxO2 — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) December 6, 2025

Aunque la FIFA no detallará hasta este sábado el calendario completo del Mundial, ya se saben las fechas y algunas ciudades de la fase de grupos. El primer rival de España será la debutante Cabo Verde el 16 de junio. El segundo partido, frente a Arabia Saudí, será el domingo 21 de junio. Ambos se disputarán en Atlanta o Miami. España cerrará el grupo frente al rival más duro, la bicampeona Uruguay. Será el 26 de junio y con posible viaje a México.

El sorteo del cuadro oficial del Mundial 2026 se celebró este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, en Estados Unidos, uno de los países anfitriones junto a México Canadá. En el de 2030, que se organizará entre España, Marruecos y Portugal, el Estadio de la Cartuja será una de las sedes.