Suscríbete a
ABC Premium

La selección uruguaya de fútbol elige una imagen de Sevilla para anunciar su encuentro con España en el Mundial 2026

Los dos equipos se enfrentarán en la fase de grupos del mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de 2026

El bombo del Mundial depara un grupo amable para España: Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde

Imagen con la que la cuenta oficial del equipo uruguayo ha anunciado su encuentro con España
Imagen con la que la cuenta oficial del equipo uruguayo ha anunciado su encuentro con España

R. V.

La selección de fútbol de Uruguay ha anunciado su enfrentamiento con la de España en la fase de grupos del Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá con una fotografía de Sevilla. Así, la cuenta oficial del equipo charrúa ha elegido una ... imagen de la capital andaluza para identificar al país de uno de sus rivales en esta fase inicial.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app