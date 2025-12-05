Suscribete a
Muere Frank Gehry, arquitecto del Guggenheim de Bilbao, a los 96 años
fútbol / mundial 2026

El bombo del Mundial depara un grupo amable para España: Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde

La selección debutará el 16 de junio ante el equipo africano en Atlanta o Miami

Infantino, presidente de la FIFA, se hace un selfi junto Donald Trump, preseidente de EE.UU, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Mark Carneyand, primer ministro de Canadá
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Enviado especial a Washington

España viste una estrella en su camiseta, la que consiguió en el Mundial de Sudáfrica de 2010. El camino a la segunda se empezó a definir este viernes en el sorteo del Mundial del año que viene en EE.UU., México y Canadá. Los bombos ... del Kennedy Center de Washington hablaron y establecieron un comienzo de ruta amable: España quedó encuadrada en el grupo H, en el que se medirá con Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.

