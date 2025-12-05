El bombo del Mundial depara un grupo amable para España: Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde

España viste una estrella en su camiseta, la que consiguió en el Mundial de Sudáfrica de 2010. El camino a la segunda se empezó a definir este viernes en el sorteo del Mundial del año que viene en EE.UU., México y Canadá. Los bombos ... del Kennedy Center de Washington hablaron y establecieron un comienzo de ruta amable: España quedó encuadrada en el grupo H, en el que se medirá con Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.

La FIFA no detallará el calendario exacto del Mundial hasta este sábado. Pero esto sí se sabe esto: el equipo de Luis de la Fuente empezará su participación en el Mundial el lunes 16 de junio y lo hará en una de estas dos sedes: Atlanta o Miami. La organización también definirá el horario, que tendrá que conjugar la diferencia horaria para los espectadores europeos (seis horas con respecto a estas dos ciudades) y el calor asfixiante que puede registrarse en las dos sedes a mediados de junio.

El primer rival de España, ese 16 de junio, será Cabo Verde, una de las cenicientas del Mundial, debutante en el gran escenario del fútbol y que se ha beneficiado del nuevo formato ampliado del torneo.

El segundo partido, frente a Arabia Saudí, será el domingo 21 de junio -también en Atlanta o Miami- y España cerrará el grupo frente al rival más duro de su grupo, Uruguay. Será el 26 de junio y con posible viaje a México: la sede será Houston o al otro lado de la frontera, en la ciudad mexicana de Guadalajara.

Es un grupo que cualquier hubiera firmado antes de la celebración del sorteo en el Kennedy Center de Washington, abarrotado con leyendas del fútbol, mandatarios y periodistas de todo el mundo.

Así quedan los grupos del Mundial 2026 El torneo se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Se clasifican los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros Grupo A Grupo B Canadá México UEFA-A Sudáfrica Corea del S. Qatar UEFA-D Suiza Grupo C Grupo D Brasil EE.UU. Marruecos Paraguay Haití Australia Escocia UEFA-C Grupo E Grupo F Alemania P. Bajos Curaçao Japón UEFA-B C. de Marfil Túnez Ecuador Grupo G Grupo H Bélgica España Egipto Cabo Verde Irán A. Saudita N. Zelanda Uruguay Grupo I Grupo J Argentina Francia Argelia Senegal Austria FIFA-B Noruega Jordania Grupo K Grupo L Inglaterra Portugal Croacia FIFA-A Panamá Uzbekistán Colombia Ghana Repesca europea (UEFA): A: Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina. B: Ucrania, Suecia, Polonia o Albania. C: Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda. D: Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo Repesca internacional (FIFA): A: R.D. del Congo, Nueva Caledonia o Jamaica. B: Irak, Bolivia o Surinam Fuente: FIFA / ABC

España, número uno del ránking, estaba en el primer bombo, en el de los favoritos. Pero la suerte le podría haber deparado rivales duros del segundo bombo, que podrían dificultar la clasificación como primera de grupo. Entre otros, Marruecos, Colombia o Croacia.

La fortuna vino de la mano de Shaquille O'Neal, icono local de la NBA, que sacó la bolita de Uruguay: un equipo histórico, dirigido por el legendario Marcelo Bielsa, pero que no pasa por su mejor momento.

La comodidad del grupo tiene cierta relación con el nuevo formato ampliado del Mundial, que diluye la presencia de rivales peligrosos. Hay más equipos que nunca -48-, más grupos que nunca -12-, más sedes que nunca -16-, más partidos que nunca -104-. Para la FIFA, más espectadores, más atención, más dinero. Entre otras novedades, la ampliación requiere una ronda inaugural de dieciseisavos de final.

«España es, sin duda, una de las favoritas. Son un gran equipo y tienen una muy buena oportunidad» Donald Trump Presidente de Estados Unidos

Ahí es donde el sorteo puede ser complicado para España. Si el equipo de De la Fuente se descuida en la fase de grupos y se clasifica como segunda, le podría esperar Argentina, la actual campeona y favorita como España, en dieciseisavos.

Si ambas cumplen con su condición de favoritas, solo se podrían medir en la final. Con otras potencias, como Francia e Inglaterra, ocurriría algo similar: si todas quedan primeras de grupo, España no se las encontraría hasta la semifinal.

Fue un sorteo emocionante, con un punto caótico por las limitaciones geográficas en la conformación de los grupos. Y que tuvo como segundo gran protagonista al anfitrión de la ceremonia, Donald Trump.

Nada más llegar al Kennedy Center, el gran centro de artes escénicas de la capital de EE.UU., Trump reconoció a España como una de las grandes aspirantes a levantar el trofeo en la final del próximo 19 de julio.

«España es, sin duda, una de las favoritas», dijo a preguntas de TVE antes de que comenzara la gala. «Es un gran equipo. Soy un gran fan de España. Mucha suerte a España», dijo el presidente de EE.UU., pese a las tensiones que ha mantenido desde su regreso al poder con el Gobierno de Pedro Sánchez por su negativa a aumentar el presupuesto de Defensa.

Cuando empezó el espectáculo del sorteo, Trump tuvo mucha presencia. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha esforzado en agasajar al presidente de EE.UU., pieza clave en el desarrollo del Mundial, sin descanso. La cima de esa campaña de seducción ocurrió sobre el escenario del sorteo: Infantino entregó a Trump el primer 'Premio de la Paz' de la FIFA.

Estaba telegrafiado que el multimillonario neoyorquino sería el ganador. Trump nunca ha escondido su ambición de conseguir el Nobel de la Paz, que este año fue concedido a la venezolana María Corina Machado. Eso ocurrió antes del acuerdo en Gaza, cuando el debate sobre los merecimientos de Trump para el galardón se disparó. Fue entonces cuando Infantino, en plena ofensiva para mantener su gran relación con Trump, creó este premio de FIFA. Su primer ganador estaba decidido desde que se creó el premio.

«Ahora el mundo es un lugar más seguro», dijo Trump en el escenario, donde prometió que sería el mejor Mundial de la historia. Habrá que ver si EE.UU., México y Canadá responden a las dificultades de organización. De momento, el sorteo de Washington arrancó con una cola a la intemperie de dos horas, en medio de una nevada, con tres grados bajo cero, por la escasez de recursos dedicados a los controles de seguridad. Pero cuando el balón comience a rodar en junio, la preocupación será la contraria: el calor que se espera en muchas de las sedes. Al calor, a una fase de grupos asequible y a una ronda final más larga que nunca tendrán que superar De la Fuente y sus pupilos a partir del 16 de junio.