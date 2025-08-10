Sanz defiende la operación urbanística del Canal de la Expo para que Sevilla TechPark pueda seguir creciendo En una entrevista concedida a Europa Press, el popular valora positivamente la recalificación urbanística de dicho canal

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha garantizado que la emblemática réplica del cohete Ariane-4 y la maqueta del satélite Hispasat «tendrán su encaje» en su entorno actual del Canal de los Descubrimientos como legado de la Exposición Universal de 1992, en el marco de la recalificación de dicho espacio; o «en algún otro espacio del recinto empresarial»; porque la ciudad no va a perder «ni un solo elemento» más de aquel hito en su historia moderna.

En una entrevista con Europa Press, Sanz ha abordado la recalificación urbanística del Canal de los Descubrimientos que promueven su Gobierno local y la Junta de Andalucía, como dueña de los terrenos de la Cartuja, para que dicho espacio huella de la Exposición Universal de 1992 admita actividades terciarias, es decir, usos hoteleros, hosteleros, de oficinas, comerciales o de ocio.

Del mismo modo, dicha operación cuenta con el apoyo del Círculo de Empresarios de la Cartuja, que destaca que la misma implica un crecimiento económico del parque tecnológico con espacio para nuevas empresas y hoteles y una oferta de supermercados o bares para los más de 31.000 empleados que trabajan en la zona.

Mientras, la asociación Legado Expo, defensora de la huella del 92, teme «la destrucción del espacio público, sus elementos singulares» y el actual paisaje urbano; porque en el entorno del Canal de los Descubrimientos, ni la emblemática réplica del cohete Ariane-4, ni la maqueta del satélite Hispasat, ni la antena que aún sobreviven cuentan con protección legal, según advierten.

El crecimiento de la Cartuja

Al respecto, José Luis Sanz ha defendido que la propuesta del Ayuntamiento y la Junta para incorporar usos terciarios en el Canal de los Descubrimientos apunta a que el parque tecnológico de la Cartuja, ahora rebautizado como "Sevilla TechPark", pueda "seguir creciendo" y que en los más de 40.000 metros cuadrados del canal, propiedad de la Junta y actualmente "abandonados"; se permita "la instalación de más empresas tecnológicas y de nuevos negocios que den servicio al parque".

Al hilo, ha recordado que el parque tecnológico de la Cartuja cerró el ejercicio 2024 contabilizando un total de 575 empresas y entidades, lo que supone un 1,4 por ciento más respecto a 2023; y 31.667 trabajadores, 2.219 más que el ejercicio anterior con un alza del 7,2 por ciento.

Y es que según ha destacado, todas esas personas y quienes visitan ocasionalmente la Cartuja "demandan servicios" y necesitan, al detalle, "tomar un café o una cerveza" o "ir al gimnasio o al supermercado antes o después de salir de la oficina".

La Cartuja, según ha puesto de relieve Sanz, padece un "importante déficit de servicios" y gracias a la citada operación, con el nuevo aprovechamiento del Canal de los Descubrimientos será posible "dotar al parque de mayor espacio para empresas" y también para nuevos servicios adicionales.

En cuanto a la réplica del cohete Ariane-4 y a la maqueta del satélite Hispasat, el alcalde ha sido rotundo a la hora descartar que la ciudad pierda alguno de estos iconos de la Expo 92. "Yo garantizo que no vamos a desprendernos de ni un solo elemento que recuerde lo que fue la Exposición Universal de 1992", ha remarcado el alcalde. Según ha dicho, las réplicas del cohete y del satélite "tendrán su encaje si no en el canal, en algún otro espacio del recinto empresarial" de la Cartuja. "No vamos a desprendernos de ninguno de esos elementos que nos recuerdan que esta ciudad vivió una de las mejores exposiciones universales del mundo", ha insistido.