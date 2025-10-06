Suscríbete a
ABC Premium

la opinión de adriano

De puente a puente

Ampliación aparte, la mitad del tráfico del atasco diario del puente del Centenario desaparecerá cuando se construya el de la SE-40

Adriano

Adriano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si es usted usuario del puente del Centenario y por tanto devoto de la cofradía de la santa paciencia, que se pasa el tiempo al volante cada mañana sumando minutos perdidos en la vida por la falta de ambición de las administraciones que levantaron el coloso tan alto como estrecho en 1991, le gustará saber que, ampliación aparte, la mitad del tráfico con el que convive ahora en el atasco desaparecerá cuando se construya el puente de la SE-40. ¿No le da alegría? ¿Ah, que para entonces usted se habrá jubilado, retirado al campo y habrá vendido el coche? Lo entiendo. Sevilla vive en una promesa de puente a puente, y esperando se la lleva siempre la corriente.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app