Si es usted usuario del puente del Centenario y por tanto devoto de la cofradía de la santa paciencia, que se pasa el tiempo al volante cada mañana sumando minutos perdidos en la vida por la falta de ambición de las administraciones que levantaron el coloso tan alto como estrecho en 1991, le gustará saber que, ampliación aparte, la mitad del tráfico con el que convive ahora en el atasco desaparecerá cuando se construya el puente de la SE-40. ¿No le da alegría? ¿Ah, que para entonces usted se habrá jubilado, retirado al campo y habrá vendido el coche? Lo entiendo. Sevilla vive en una promesa de puente a puente, y esperando se la lleva siempre la corriente.

