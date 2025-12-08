Suscríbete a
La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración

Y parece que fue ayer... LAS LEGISLATURAS DE LA EXPO

5. Un presupuesto se convierte en post-supuesto

«Usted ha hecho perder a los ciudadanos un dinero por meterse a participar en un asunto, cuando su experiencia hotelera no parece que fuera excesiva»

Urbanización Ciudad Expo en Mairena del Aljarafe
Andrés Ollero

Sevilla

«Parece lógico [había indicado a Pellón en nuestro anterior encuentro] que cuando se elabora un proyecto haya un presupuesto y se vaya cotejando si se cumple o no. Yo me permití en su día solicitarle el presupuesto relativo a la Cabalgata de la Expo. ... Ante mi sorpresa, me acaba contestando que no me puede dar el presupuesto de la Cabalgata porque la Exposición está en marcha y aún no ha terminado. Señor Pellón, ¿cuándo hace usted el presupuesto, antes de empezar la Cabalgata o cuando termina? Yo entiendo por un presupuesto algo que se hace antes y que sirve de control de la ejecución posterior. Si no, sería una especie de post-supuesto, pero no de presupuesto. No entiendo por qué no me da el presupuesto de la Cabalgata. ¿Es que no quiere que me entere de si posteriormente se ha desfasado? Es que tengo derecho a enterarme».

