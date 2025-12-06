Suscríbete a
La nueva zona de ocio de Lagoh en la que volverás a tu niñez: tiene máquinas recreativas que nos volvían locos en los 90's

Con esta apertura, Ilusiona suma su cuarto centro en Andalucía, junto a Málaga, Jerez y Almería

Ilusiona Space en Lagoh
Antonio Távora

Antonio Távora

Sevilla

Quien pasara parte de su infancia en los 90 recordará perfectamente esa sensación de entrar en un salón de recreativos: el ruido de las máquinas, las luces, el olor a chucherías y esa emoción de intentar superar tu propio récord. Esa nostalgia vuelve con fuerza ... en Ilusiona Space, el nuevo espacio de ocio que acaba de abrir en el centro comercial Lagoh de Sevilla y que ya está llamando la atención de los más jóvenes, y no tan jóvenes.

