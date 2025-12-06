La nueva zona de ocio de Lagoh en la que volverás a tu niñez: tiene máquinas recreativas que nos volvían locos en los 90's

Quien pasara parte de su infancia en los 90 recordará perfectamente esa sensación de entrar en un salón de recreativos: el ruido de las máquinas, las luces, el olor a chucherías y esa emoción de intentar superar tu propio récord. Esa nostalgia vuelve con fuerza ... en Ilusiona Space, el nuevo espacio de ocio que acaba de abrir en el centro comercial Lagoh de Sevilla y que ya está llamando la atención de los más jóvenes, y no tan jóvenes.

No se trata simplemente de un parque infantil ni de una zona de videojuegos. Es un lugar pensado para pasar varias horas sin mirar el reloj, donde los peques tienen su propio mundo de aventuras y los adultos pueden relajarse o, por qué no, volver a echar una partida como cuando eran críos.Lo primero que impresiona al entrar en Ilusiona Space es su parque infantil de tres niveles, un auténtico laberinto de juegos y actividades. Hay toboganes de distintas alturas, piscinas de bolas, zonas de salto, pantallas interactivas, un pequeño rocódromo y un recorrido tipo pista americana.

El espacio está pensado para que los niños se muevan libremente, mezclando el juego físico con propuestas más digitales. Es de esos parques donde los peques entran sin mirar atrás y salen rojos, sudando y felices.

Los adultos también tienen su sitio

Justo encima del parque infantil está la Family Zone, una zona tranquila donde sentarse a tomar algo mientras los niños juegan. No es la típica cafetería donde el ruido se mezcla con todo, sino un espacio donde los padres puedan desconectar un rato sin perder de vista el recinto.

Sin embargo, seguro que muchos adultos no querrán perderse la Zona Arcade. Aquí puedes encontrar máquinas recreativas clásicas, simuladores de conducción, videojuegos antiguos... pero también puestos gaming y experiencias de realidad virtual.

Un lugar donde puedes ver a padres enseñando a sus hijos cómo funcionaban ciertos juegos o reencontrándose con máquinas similares a las de su infancia.

Cumpleaños y actividades para todos los gustos

Ilusiona Space también cuenta con salas para cumpleaños y actividades pensadas para grupos, lo que lo convierte también en una opción muy completa para celebraciones. Estas salas están separadas del resto de zonas, así que los grupos disponen de su propio espacio sin interferir con los demás visitantes.

Y es que Ilusiona Space llega a Lagoh como un nuevo espacio de ocio pensado para que toda la familia pueda pasar un buen rato. No es solo un parque infantil, sino que combina zonas de juegos, máquinas recreativas, espacios para celebrar cumpleaños y actividades para grupos, así que hay algo para cada edad.

Se ha instalado en Lagoh porque es uno de los centros comerciales más grandes de Sevilla, con muchísimas tiendas y zonas de ocio, y además está bien conectado con la ciudad y los municipios de alrededor, así que es fácil acercarse. Con esta apertura, además, Ilusiona suma su cuarto centro en Andalucía, junto a Málaga, Jerez y Almería.

En cuanto al horario, el espacio está abierto todos los días de la semana, en horario de 10:00 a 22:00.