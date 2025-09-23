Muere a los 81 años el sacerdote diocesano Andrés García Díaz Ejerció su ministerio en los templos de San Ildefonso, Santiago, Santa María Magdalena y San Roque

El pasado lunes por la tarde falleció a los 81 años el sacerdote diocesano Andrés Francisco García Díaz. Nacido en Sevilla el 18 de noviembre de 1943, García fue ordenado sacerdote el 19 de junio de 1968 y era conocido por muchos sevillanos y residentes en la capital, dado que formó parte de la vida diaria de varias parroquias de Sevilla.

Concretamente, este sacerdote había ejercido su ministerio sacerdotal en las parroquias sevillanas de San Ildefonso, Santiago, Santa María Magdalena y San Roque. Sus otras casas más allá de la propia Archidiócesis de Sevilla, que informaba de su defunción este martes por la mañana.

Del mismo modo, las exequias del prelado se celebrarán este miércoles a las diez de la mañana en la parroquia de San Roque. Sus restos están siendo velados en la sala 18 del Tanatorio de la SE 30. «Elevamos una oración por su alma, con la esperanza de que goza ya de su presencia, agradecidos por su servicio y entrega a la Iglesia en Sevilla. Descanse en paz», escribía la propia archidiócesis en su página oficial.

Ya circulan mensajes de pésame por la pérdida de este sacerdote, tanto por parte del órgano de la Iglesia como del propio arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Meneses, que lo despedía en su cuenta oficial de X. «Ha fallecido don Andrés Francisco García Díaz, sacerdote del presbiterio de Sevilla. Descanse en paz. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua».