Suscríbete a
ABC Premium

entrevista

María Jiménez, la joven sevillana que descubrió su vocación de investigadora a raíz de su propia enfermedad

Esta odontóloga y bioinformática acaba de presentar tesis doctoral después de obtener la prestigiosa beca Fulbright, el programa que más Premios Nobel ha dado del mundo

El joven científico andaluz que investiga el Alzheimer y ha sido trompetista con Raphael: «Que mi abuela lo tenga es un incentivo para mí»

María Jiménez Rus, sevillana de 28 años becada Fulbright y recién doctorada
María Jiménez Rus, sevillana de 28 años becada Fulbright y recién doctorada manuel olmedo
Cristina Rubio

Cristina Rubio

Esta funcionalidad es sólo para registrados

María Jiménez (Sevilla, 1997) pertenece al selecto grupo internacional al que se le ha concedido la beca Fulbright, entre los que están Bill Clinton o Nelson Mandela. Se trata del programa, que está dirigido a estudiantes de posgrado, del que más premios Nobel han ... salido. Esta odontóloga y bioinformática volvió el pasado mes de marzo de cursar su beca en la Universidad de Florida, con quienes estudia la posibilidad de trabajar de forma remota. Hace unos días presentó su tesis doctoral que se centra en cómo las frustraciones hormonales de una mujer -envejecimiento, enfermedades ginecológicas como la endometriosis o el tratamiento de pastillas anticonceptivas- pueden manifestarse en la boca monitorizando los niveles de estrógenos en la saliva. Su sueño es conseguir prediagnosticar a través de la boca enfermedades como la suya, que afecta a su sistema inmunológico. Un impedimento que le ha impulsado más si cabe a perseguir todo lo que se propone.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app