Este lunes comienza el plazo de solicitudes para salir en la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla de 2026: estos son los requisitos

Cuando los últimos calores del verano aún aprietan con fuerza, Sevilla ya empieza a mirar de frente al calendario de grandes eventos y celebraciones del año que viene. Así, la primera de sus fiestas mayores abre este lunes 15 de septiembre el plazo de presentación de solicitudes para todos aquellos que quieran participar como parte del cortejo.

Hablamos, como no podía ser de otra forma, de la Cabalgata de los Reyes Magos. El emblemático desfile organizado por el Ateneo y previsto para la tarde del 5 de enero, en la víspera de la llegada de Sus Majestades a los hogares de todos los sevillanos, empieza a dar sus primeros pasos con meses de antelación para que todo salga a pedir de boca en aras del disfrute de pequeños y mayores.

Aunque muchísimas personas se colocan a lo largo del clásico recorrido por el que discurren Melchor, Gaspar, Baltasar y todos sus mágicos acompañantes durante la tarde por excelencia de la ilusión en la capital hispalense, no son pocas las que lo viven de una forma muy especial desde dentro de la comitiva. Todas ellas deben saber que disponen de un mes, desde este 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, para formalizar su solicitud para participar, bien sea como parte de una carroza en el caso de los niños o como beduinos a pie de calle en el de los adultos.

Requisitos para participar

Para poder formar parte de la Cabalgata del año próximo, hay que cumplir varios requisitos que establece el Ateneo. El primero es el de la edad. Los niños que vayan en las carrozas deben tener una edad comprendida entre 7 y 14 años. Los beduinos, por su parte, deben ser mayores de 18 años.

Asimismo, la solicitud para participar, cuyo plazo abre este lunes, consta de un formulario online disponible en la página web del Ateneo de Sevilla. A la hora de presentarlo hay que incluir una fotografía tipo carnet actual y a color. Son los padres o tutores legales de los niños quienes deben rellenar y presentar la solicitud correspondiente. Los beduinos pueden cumplimentarla y enviarla ellos mismos al ser mayores de edad.

El Ateneo aclara que las plazas son limitadas y la demanda suele ser elevada, por lo que presentar el formulario no garantiza la participación en la comitiva de la Cabalgata. En el caso de los niños que formarán parte de las diferentes carrozas, se realizará un sorteo ante notario el viernes 17 de octubre a las 19.00 horas en la sede de la calle Orfila, tras el que se conocerán los afortunados.

Cuánto cuesta salir en la Cabalgata

Hay que recordar que participar en la Cabalgata tiene un coste económico determinado. Los niños que subirán a las carrozas deben pagar al menos 300 euros, coste del disfraz y algunos caramelos. Los beduinos, por su parte, tienen distintas tarifas en función de si son fijos o eventuales. Los fijos, normalmente socios del Ateneo o vinculados a los mismos, deben abonar 90 euros al año y reciben 15 kilos de caramelos. Los eventuales, por su parte, tienen que pagar 210 euros más una fianza de 60 por el disfraz, cantidad esta última que se reembolsa si no le ocurre nada al traje. Todo ello más los caramelos extra que se decida adquirir en cada caso, algo que ya depende de cada participante.

Cabe recordar que, esta próxima Cabalgata, el vicepresidente de Smartener, Iván Bohórquez Domecq, encarnará al Rey Melchor; el director territorial de Caixabank Andalucía, Juan Ignacio Zafra, representará al Rey Gaspar; y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se meterá en la piel del Rey Baltasar.