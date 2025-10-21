Suscríbete a
La línea 3 Sur del Metro de Sevilla estará en marcha hasta Palmas Altas en 2036

El estudio informativo proyecta que el ramal definitivo hasta el Hospital de Valme se inaugure en 2040

Se construirá un túnel profundo bajo el paso soterrado de Bueno Monreal y otro por la avenida de Irlanda

La línea 3 Sur del Metro de Sevilla irá soterrada por la avenida de la Palmera

La Ciudad de la Justicia tendrá una parada de la Línea 3 del metro
Javier Macías

Sevilla

La línea 3 Sur del Metro de Sevilla estará en funcionamiento en el nuevo barrio de Palmas Altas para el año 2036. De la misma forma, está previsto tal y como proyecta el estudio informativo que el trazado definitivo que alcanza el hospital ... de Valme se inaugure en 2040, esto es, cuatro años después de esa llegada a Palmas Altas por parte de esta nueva alternativa del citado medio de transporte.

