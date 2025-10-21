La línea 3 Sur del Metro de Sevilla estará en marcha hasta Palmas Altas en 2036

La línea 3 Sur del Metro de Sevilla estará en funcionamiento en el nuevo barrio de Palmas Altas para el año 2036. De la misma forma, está previsto tal y como proyecta el estudio informativo que el trazado definitivo que alcanza el hospital ... de Valme se inaugure en 2040, esto es, cuatro años después de esa llegada a Palmas Altas por parte de esta nueva alternativa del citado medio de transporte.

Tal y como queda expuesto en el estudio informativo, el presupuesto base estimado de la infraestructura y las instalaciones de esta nueva línea para el Metro de Sevilla y el parque móvil asciende a 695 millones de euros en total. En un primer lugar, la primera fase hasta Palmas Altas exige una inversión de 575 millones de euros; y hasta Valme, serán 64 los millones de euros necesarios para su puesta en marcha. Por su lado, el precio de los trenes será de 60 millones de euros.

Cabe reseñar que la Junta de Andalucía sigue avanzando a paso firme para desbloquear este tramo del suburbano de cara a la Sevilla del futuro. En base a un criterio técnico y de tiempo, finalmente la opción viable escogida es la que une el Prado de San Sebastián con el mencionado hospital de Valme con un recorrido de 9,3 kilómetros. Dicho tramo del metro gozará de una docena de estaciones, y se recuerda que éste irá finalmente soterrado con el fin de evitar problemas de circulación de tráfico en una ciudad muy castigada por la movilidad.

Ya apuntó hace días el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que esta nueva forma de moverse en la ciudad «le va a cambiar la vida a los vecinos Bermejales, Bellavista, Palmas Altas y Jardines de Hércules». Según calculan los técnicos de la Consejería de Fomento de la Junta, este tramo del suburbano tendrá una demanda anual que superará los 16 millones de pasajeros, la misma cifra total que toda la línea 1 del metro entre Dos Hermanas y el Aljarafe en el año 2019.