Los juguetes del Corte Inglés costarán más baratos si se compran antes de esta fecha

A exactamente dos meses de que los Reyes Magos dejen sus regalos debajo del árbol, El Corte Inglés se ha adelantado lanzando una promoción especial en su sección de juguetería. Incluso antes que el Black Friday, la reconocida empresa ofrece la posibilidad ... de que los pajes se anticipen y no tengan que comprar los regalos para los más pequeños en el último momento.

Durante el mes de noviembre, con la compra de juguetes que superen los 10 euros, o con una compra superior a los 30 euros en Hipercor, se obtendrá un vale del 25% de descuento. Estos vales podrán canjearse entre el 18 y el 31 de diciembre en futuras compras de juguetes por un importe superior a 40 euros.

Una vez que se realice una compra de estas características en la tienda física, el cliente recibirá el cupón regalo inmediatamente después. En el caso de compras online, el cupón se enviará directamente al correo electrónico asociado al pedido, una vez realizada y enviada la compra.

¿Cómo canjear el vale?

Una vez llegado el plazo para canjear, es decir, del 18 al 31 de diciembre de 2025, será necesario realizar una nueva compra de juguetes por un importe superior a 40 euros. Dentro de esta promoción, el cupón no se aplica a consolas, videojuegos, libros, películas, papelería, mochilas, merchandising ni productos de electrónica. Además, los juguetes de las marcas El Corte Inglés y Roll Run quedan excluidos del canje. No obstante, sí es posible utilizar varios vales en una misma compra, siempre y cuando, cumplan las condiciones mencionadas.

Por otro lado, El Corte Inglés podrá retirar el cupón regalo si se devuelve el pedido que lo originó o, en caso de haberse adquirido varios juguetes, se recalculará el importe correspondiente del cupón.

Gracias a esta iniciativa, las familias pueden empezar a comprar sus primeros regalos navideños, al mismo tiempo que ahorran en sus siguientes compras.