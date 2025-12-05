Suscríbete a
Indignación vecinal por el vídeo del ataque al indigente en Benacazón: «Es imposible encontrar una explicación a este comportamiento»

La Guardia Civil identifica y detiene a uno de los menores y busca al que hizo la grabación

Investigan un vídeo en el que aparecen dos menores quemando el pelo a un indigente en Benacazón

El fuego se hace notar en el cabello del hombre agredido en Benacazón
El fuego se hace notar en el cabello del hombre agredido en Benacazón
Jaime Parejo

Jaime Parejo

La indignación se hizo patente este jueves en la población aljarafeña de Benacazón a raíz del vídeo que saltó a la luz pública la noche anterior en el que dos jóvenes quemaban el pelo de un indigente en una localización del municipio. La ... denigrante escena llegó hasta el Equipo de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, que sigue trabajando en encontrar la identidad del uno de los agresores, ya que el otro sí ha sido identificado y detenido por su participación.

