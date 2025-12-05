Indignación vecinal por el vídeo del ataque al indigente en Benacazón: «Es imposible encontrar una explicación a este comportamiento»

La indignación se hizo patente este jueves en la población aljarafeña de Benacazón a raíz del vídeo que saltó a la luz pública la noche anterior en el que dos jóvenes quemaban el pelo de un indigente en una localización del municipio. La ... denigrante escena llegó hasta el Equipo de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, que sigue trabajando en encontrar la identidad del uno de los agresores, ya que el otro sí ha sido identificado y detenido por su participación.

En el vídeo, de unos tres minutos de duración, muestra cómo uno de los menores imita a un agente y comienza a dar órdenes al otro de los jóvenes, que con un mechero comienza a quemarle el pelo a la persona sin hogar que evidencia no estar en buen estado. Se refieren a la agresión como si fuera «una prueba de fuego».

La Guardia Civil ha detenido a uno de los jóvenes que aparecen en el vídeo, se trata de un vecino de Benacazón del que las autoridades han recabado información. Resta por identificar al otro autor y también buscan localizar al agredido, al que no han encontrado por el momento.

El alcalde de la localidad aljarafeña, Pedro Oropesa, atendió a ABC para mostrar sus sensaciones y para condenar tan lamentables hechos. «Parece que uno de ellos sí es de aquí, sobre la otra persona no tengo más datos y es mejor que no alertemos ni entremos en determinadas consideraciones hasta que se esclarezca todo. Sobre todo si son menores», señaló el primer edil.

Eso sí, independientemente de las pesquisas que sigue investigando la Guardia Civil, el alcalde de Benacazón reconocía que las autoridades siguen buscando al hombre objeto de la agresión, del que no conocen el nombre ni su paradero. «Cuando termine el proceso sabremos qué es lo que ha pasado con total seguridad y cuál va a ser el hipotético castigo que puedan recibir los autores», comentó Oropesa, quien sí fue contundente al «condenar estos hechos».

El hecho de que Benacazón esté expuesto en medios incluso a nivel nacional por esta agresión no es agradable para su máximo representante, quien dejó claro que «como todo el mundo entenderá, la actuación de estos individuos no tiene nada que ver con la idiosincrasia y con la forma que tenemos de manejarnos en el mundo los benacazoneros y benacazoneras. Benacazón es un pueblo orgulloso de sus costumbres y sus tradiciones, es un pueblo acogedor, cariñoso y esta gente de ningún modo representan a nadie».

El alcalde de Benacazón quiso «hacer un llamamiento a la tranquilidad y a la prudencia en las manifestaciones», no sin dejar claro que este tipo de hechos hay que «lamentarlos y condenarlos. Esto no se lo merece nadie y la falta de empatía con una persona de estas características creo que se le escapa a todo el mundo. Es imposible encontrar una explicación para comportarse de esta manera».

Las diligencias de la investigación han sido trasladadas a los Equipos de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, cuyos agentes tienen que ubicar temporalmente este maltrato de, al menos, dos menores de edad hacia un hombre en un parque del municipio.