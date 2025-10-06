Suscríbete a
La huella americana en Sevilla, a través del espejo

Sevilla está repleta de vestigios que hablan del Nuevo Mundo como corresponde a la ciudad que fue metrópolis, pero también atesora un puñado de monumentos y esculturas a través de los cuales se puede contemplar la historia compartida de Hispanoamérica desde el otro lado

Estatua de Simón Bolívar
Estatua de Simón Bolívar Raúl Doblado
Javier Rubio

Javier Rubio

La conmemoración del Doce de Octubre sugiere la posibilidad de contemplar, en un simple paso, las huellas de la historia en común con las naciones hermanas de la América Hispana en la ciudad que fue metrópolis de aquel vasto imperio donde España ... volcó su capacidad civilizatoria por muy acerbas que puedan ser las objeciones que se planteen. Con el centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929 a la vuelta de la esquina, merece la pena una revisión profunda y crítica de aquella magna obra comenzada en 1492.

Descarga la app