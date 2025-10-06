La huella americana en Sevilla, a través del espejo

La conmemoración del Doce de Octubre sugiere la posibilidad de contemplar, en un simple paso, las huellas de la historia en común con las naciones hermanas de la América Hispana en la ciudad que fue metrópolis de aquel vasto imperio donde España ... volcó su capacidad civilizatoria por muy acerbas que puedan ser las objeciones que se planteen. Con el centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929 a la vuelta de la esquina, merece la pena una revisión profunda y crítica de aquella magna obra comenzada en 1492.

Claro que eso excedería con mucho los propósitos de esta sección ligera como los pasos de quien la encamina. También resultaría inabarcable rastrear las huellas de la relación de Sevilla y el Nuevo Mundo, del que el escritor Antonio Cascales dio a la imprenta, en los años previos al Quinto Centenario del Encuentro entre Dos Mundos (nombre oficial por entonces de lo que siempre se llamó Descubrimiento de América), un libro indispensable que desde su título aclara su alcance: 'La Sevilla americana'.

Así que este paseo va a centrarse en redescubrir el rastro en la ciudad del legado hispanoamericano desde el otro lado, el de los emancipadores, precisamente ahora que se quiere poner en cuestión la idoneidad de que sean homenajeados con estatuas en la madre España como reacción desmedida e iletrada al derribo de estatuas de colonizadores que ha llevado a cabo el revisionismo indigenista en años precedentes.

Incluso el año pasado, la estatua del general San Martín, caudillo de la independencia de Argentina, Chile y Perú, situada en el paseo de Torneo, apareció pintarrajeada con rótulos de 'traidor' que, en realidad, hablaban de la traición a la historia compartida -dolorosa, llena de costurones, por supuesto- con los pueblos de América. José de San Martín, nacido en Corrientes (Argentina) fue militar del Ejército español, ayudante de campo del general Solano con mando en plaza en Sevilla, y luego guerreó contra los realistas cuando pasó a América a los 34 años.

Monumentos a Fray Bartolomé de las Casas, el general San Martín y Juan Pablo Duarte Raúl Doblado

Puede ser un buen inicio de nuestro paseo la estatua de San Martín, solicitada durante muchos años por la filial hispalense del Instituto de Estudios Sanmartinianos que agrupaba a distinguidos catedráticos y americanistas sevillanos, ninguno sospechoso de indigenismo, a imagen del monumento erigido en Madrid en 1961 por el sesquicentenario de la independencia de la República Argentina, con melifluo telegrama de Franco al presidente de aquella nación.

En Sevilla se inauguró el 14 de diciembre de 1993, más de un año después de haber concluido la Expo 92 para la que se pensó la escultura en bronce de cañones de la Marina argentina original de Juan Carlos Ferraro.

Doce años antes se había inaugurado el monumento a Simón Bolívar, a caballo ofrendando la bandera, frente al pabellón de Argentina, hoy escuela de danza, en el paseo de la Palmera. También fue objeto de ataques, apenas unos meses después de su colocación, embadurnado de pintura. Sevilla seguía la estela de otras ciudades como Madrid (1970) y Cádiz (1974) en las que se habían erigido estatuas a la memoria del Libertador.

Los Reyes presidieron el domingo 11 de octubre de 1981 la inauguración de la estatua donada por el Gobierno de Venezuela, representado en la ceremonia por su expresidente Rafael Caldera, que pronunció engoladas palabras: «Ver a Bolívar en Sevilla, cabalgando en bronce heroico, [...] hermana más los corazones y compromete más las voluntades».

No son los únicos próceres presentes en el paisaje urbano. José Martí, el apóstol de la independencia cubana, preside desde 1990 el jardincillo delante del antiguo convento de Los Remedios donde se radicó el Instituto de Estudios Hispanoamericanos del indiano Rafael González Abreu en la que no podía llamarse de otra manera sino plaza de Cuba. Hoy acoge La Galería de ABC, que conserva el busto del poeta y revolucionario Martí, reinstalado en 2006 tras su restauración.

Por su parte, Juan Pablo Duarte, padre de la patria de la República Dominicana, preside desde el 13 de marzo de 2008 la glorieta dedicada a ese país antillano en el cruce de las avenidas República Argentina y Santa Fe con un busto en bronce del que es autor el artista dominicano Félix Tejada.

Este recorrido por el revés de la historia compartida puede incluir a fray Bartolomé de las Casas, apóstol de los indios, que carga con el sambenito injusto de ser padre de la Leyenda Negra por su fiera crítica del sistema de encomiendas. Quizá sea el personaje histórico más representado en el espacio urbano de la ciudad porque dos calles, un medallón, una lápida, un altorrelieve, un busto, una estatua y un monumento han conservado la memoria de este dominico, hijo ilustre de Sevilla.

La calle Fray Bartolomé de las Casas, de Zaragoza a Adolfo Cuéllar (antigua Rositas), se rotuló en su honor en 1893, pero en 1859 el Ayuntamiento de Sevilla había dado el nombre de Procurador a la unión de Caballeros, el tramo de Castilla a Barrionuevo (Alfarería) y Tres Casas en el barrio de Triana. Un azulejo contemporáneo recuerda al trianero fray Bartolomé de las Casas como 'Procurador universal y protector de las Indias'.

No acaban ahí las menciones porque en el antiguo convento de San Pablo, hoy real parroquia de la Magdalena, una lápida de mármol recuerda que allí se consagró como obispo de Chiapas el 30 de marzo de 1544. La estela se colocó en mayo de 1966, para conmemorar el cuarto centenario de su muerte.

Además, tiene estatua en la cubierta del palacio de San Telmo y altorrelieve en la fachada de la Universidad además de monumento en mármol blanco de Emilio García Ortiz a la orilla del río frente al castillo de la Inquisición junto al puente de Triana donde se ubica desde abril de 1987 después de desechar el primitivo emplazamiento en el paseo Marqués del Contadero y nueve años después de aprobarse su erección.